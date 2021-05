Homojen käännyttämisestä kertova Boy Erased -elokuva on tärkeä mutta vakavuudessaan jää hieman yksiulotteiseksi

Karmivalle ”eheytyskurssille” joutuvasta homopojasta kertova Boy Erased perustuu tositapahtumiin.

Boy Erased ★★★

USA/Australia 2018

TV5 klo 21.00 (K12)

Jared Eamons (Lucas Hedges) on kirjoittamista harrastava ­arkansasilainen collegeopiskelija ja homo. 2010-luvulla tämä ei varmaankaan vielä olisi riittänyt aiheeksi intensiiviselle draamalle, mutta Jared on myös baptistiperheen ainut lapsi ja pastorin poika.

Vanhemmat passittavat Jaredin uskonnolliselle kurssille, jolla pyritään muokkaamaan osanottajien seksuaalisuutta eli käännyttämään homoja heteroiksi. Kurssikeskus paljastuu vähitellen yhä karmivammaksi paikaksi.

Joel Edgertonin ohjaama elokuva Boy Erased käsittelee traagista aihetta.

Kursseilla ja leireillä käytetyillä, seksuaalisuuden muuntamiseen tähtäävillä tekniikoilla ei ole tieteellistä pohjaa, ja niiden kohteeksi joutumisesta on usein suoranaista haittaa. Monet Yhdysvaltain osavaltiot ovatkin kieltäneet nämä niin kutsutut ”eheytyshoidot”. Suomessa ne ovat edelleen sallittuja.

Boy Erasedin pohjana on Garrard Conleyn samanniminen muistelmateos vuodelta 2016. Elokuva perustuu siis tositapahtumiin.

On tietenkin kiinnostavaa seurata, mitä kursseilla ja leireillä oikein tapahtuu. Dokumenttielokuvaa olisi vaikeaa tehdä, sillä hoitoja ympäröi salaperäisyyden verho eikä paikalle päästetä kameroita. Niinpä tositarinaan perustuva elokuva on aiheelle hyvä muoto.

Samoihin aikoihin Boy Erasedin kanssa valmistui toinenkin aihetta käsittelevä elokuva, The Miseducation of Cameron Post (2018), joka kertoo teinitytöistä ja sijoittuu 1990-luvulle. Siinä on mukana huumoriakin.

Boy Erased on sen sijaan tiukkaa tavaraa. Elokuvan alkupuolella on raiskauskohtaus. Lisäksi mukana on uskonnollisia rangaistuksia kuvaavia voimakkaita kohtauksia. Elokuva olisi saanut viestinsä perille kyllä ilman jälkimmäisten suorasukaisuuttakin.

Jaredin isää ja äitiä esittävät ansiokkaasti Russell Crowe ja Nicole Kidman. Vanhemmat kuvataan jälkikasvunsa parasta ajattelevina, suhteellisen sympaattisina ja rehellisinä ihmisinä. Hahmot tuovat elokuvaan inhimillisyyttä ja moniulotteisuutta.

Jos muistaa Crowen tämän hyvinkin maskuliinisista rooleista, Boy Erased saa kiinnostavia lisämerkityksiä, sillä maskuliinisuus ja sen rakentaminen on yksi elokuvan teemoista. Elokuvan kuvaamissa hoidoissa yritetään vahvistaa nuorten miesten miehekkyyttä.

Boy Erased on tehty vakavasta ja tärkeästä aiheesta, ja kuten usein silloin käy, se on itsekin sävyltään aika vakava ja tärkeä. Se ei tingi sanomansa painokkuudesta.

Tämän vuoksi se on myös hieman jähmeä ja yksiulotteinen.