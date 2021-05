Elon Muskin juontotehtävä on herättänyt etukäteen sekä närää että kiitosta.

Elon Musk, Tesla-yhtiön toimitusjohtaja ja maailman rikkaimpiin kuuluva ihminen, juontaa lauantaina Yhdysvalloissa nähtävän Saturday Night Live -ohjelman. Vierailevan ”isännän” rooli julkistettiin kuukausi sitten, ja se on ehtinyt herättää vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan.

Muskin fanit ovat iloinneet valinnasta ja kiittäneet SNL:ää juontajavalikoiman laajentamisesta yleensä käyttämistään näyttelijöistä, koomikoista ja muusikoista.

Ammattikoomikot ja tv-käsikirjoittajat puolestaan ovat kritisoineet ohjelmaa Muskin valitsemisesta juontajaksi. Sen lisäksi, ettei Muskin koomikon ja juontajan taitoihin täysin uskota, käydään keskustelua myös tämän arvomaailmasta.

Elon Musk on muun muassa väheksynyt koronavirusta sekä kommenteissaan että toimissaan: hän uudelleenavasi Teslan tehtaan Kaliforniassa etuajassa viranomaisten kehotuksista huolimatta. Tämän jälkeen yli neljäsataa tehtaan työntekijöistä sai koronatestistä positiivisen tuloksen.

Maaliskuussa puolestaan Yhdysvaltain työntekijöiden oikeuksiin liittyviä lakeja valvova viranomainen eli National Labor Relations Board (NLRB) päätti, että Tesla on toistuvasti rikkonut työlainsäädäntöä.

Tesla on esimerkiksi irtisanonut ammattiliittoa kannattavan työntekijän lainvastaisesti. Viranomaisen määräyksen mukaan Teslan täytyy palkata kyseinen työntekijä takaisin. Lisäksi Elon Musk määrättiin poistamaan työntekijöiden järjestäytymistä kommentoiva, uhkaavaksi nähty twiitti.

Myös Tesla-autojen automaattiohjauksen turvallisuus on herättänyt viime aikoina kysymyksiä.

Harvinaista kyllä, myös osa SNL:n henkilökunnasta on vaikuttanut kritisoivan Muskin valitsemista ohjelmaan. Esimerkiksi ohjelman vakionäyttelijäkaartiin kuuluva Aidy Bryant jakoi Instagramissa Bernie Sandersin twiitin jossa tämä kirjoitti: ”Amerikan viisikymmentä rikkainta ihmistä omistavat enemmän kuin 165 miljoonaa amerikkalaista yhteensä. Se on moraalinen hävyttömyys.”

Useimmat henkilökunnan kriittisiksi tulkittavista julkaisuista on kuitenkin sittemmin poistettu.

Eivätkä suinkaan kaikki henkilökunnasta suhtaudu negatiivisesti Muskin esiintymiseen. Esimerkiksi SNL:n Weekend Update -sovelluksen ankkurina ja pääkirjoittajana toimiva Michael Che kommentoi tiistaina Breakfast Club -radio-ohjelmassa: ”Mielestäni valkoiset ihmiset eivät vain jostain syystä tykkää miljardööreistään. Se on outoa, koska me rakastamme meidän miljardöörejämme. Jos Oprah tai Tyler Perry olisi tulossa ohjelmaan me olisimme kaikki innoissamme.”

Che lisäsi, että Muskin valintaan kohdistuneet erimielisyydet ovat myös hyvä asia: ”Se merkitsee, että ihmiset edelleen välittävät ohjelmasta, ainakin jossain määrin.”

Elon Muskin tuleva esiintyminen on näkynyt myös kryptovaluuttamarkkinoilla. Musk on yksi julkkiksista, jotka ovat kertoneet sijoittaneensa vitsinä käynnistyneeseen dogecoiniin. Alkuviikosta dogecoin-kryptovaluutassa nähtiin huima nousu, jonka osa analyytikoista on tulkinnut johtuvan Muskin tulevasta SNL-esiintymisestä.

Tämän jutun kirjoittamisen aikana dogecoin-valuutta tosin tippui voimakkaasti.

Saturday Night Live on pyörinyt televisiossa vuodesta 1975 lähtien ja on yksi vanhimmista tuotannossa yhä olevista parhaan katseluajan ohjelmista.