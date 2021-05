If Anything Happens I Love You -animaatioelokuva sekoittaa tuttua ja omaperäistä.

Syy äidin ja isän suruun lyhytelokuvassa If Anything Happens I Love You paljastetaan Netflixin ohjelmalistan esittelyvirkkeessä. Surun alkuperä kerrottiin myös Oscar-gaalassa, jossa elokuva voitti lyhytanimaatiosarjan, ja siksi kirjoitan sen tähänkin: avioparin tytär on kuollut ammuskelussa.

Kertoessaan amerikkalaista surutarinaansa ohjaajat Will McCormack ja Michael Govier käyttävät muodoltaan ja sisällöltään tutun viivapiirroksen rinnalla ilmaisuvoimaisia vesivärimäisiä varjokuvia.

Rauhattomat siluetit edustavat ihmishahmojen aineettomia puolia, kuten tunteita, muistoja ja toiveita – myös edesmenneen tunteita, muistoja ja toiveita.

Hallittu lyhytelokuva on lähes sanaton ja siksi käännöserhe tekstiviestissä, josta elokuvan nimi muodostuu, pistää erityisesti silmään.

Viestin kirjoittaa tytär vanhemmilleen, joten you-sanaa ei voi suomentaa ”sinua”, vaan virkkeen pitäisi kuulua suomeksi: ”Jos jotain sattuu, rakastan teitä.”

If Anything Happens I Love You, Netflix. (K13)