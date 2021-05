Keinotekoiseen onnelaan pääsevät vain rikkaat – eivätkä he haluaisi koskaan poistua sieltä.

Piia Leino on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja.­

On vuosi 2058. Sisällissodan seurauksena Suomi on jakautunut kahtia. Etelässä valtaa pitää kansallismielistä vihan ja katkeruuden ideologiaa julistava fundamentalistihallitus. Kaikki suhteet muuhun maailmaan on katkaistu.

Siinä alku­asetelma toimittaja Piia Leinon romaanille Taivas (S&S, 2018).

Leinon kantaa ottavassa dystopiassa maahan­muuttajat ja vapaan yhteis­kunnan kannattajat ovat joko paenneet pohjoiseen tai lahdattu kaduille.

Elämä autioituneessa, ilmaston­muutoksen rokottamassa Helsingissä on ankeaa. Ruuaksi on tarjolla lähinnä sirkka­muhennosta ja paistettua lokkia.

Kaupunkilaiset ovat vaipuneet näköalattomaan apatiaan, eivätkä halua kohdata enää edes toisiaan. Kaiken nielevän lamaannuksen seurauksena uusia lapsia ei ole syntynyt vuosiin.

Lohtua tilanteeseen tuo Taivas, vanhoja maailmoja mallintava virtuaalitodellisuus, jonka lempeys ja uneliaisuus rauhoittavat mielen. He, joilla on varaa Taivasaikaan, ovat kokemuksesta niin riippuvaisia, etteivät haluaisi koskaan poistua keinotekoisesta onnelastaan.

Leinon teos analysoi lukuisia nykypäivän yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ekstrapoloi niiden mahdollisia kehityslinjoja. Esillä eivät ole vain poliittiset teemat, vaan myös ihmismielen psykologiset ulottuvuudet.

Kahden päähenkilöidensä kautta Leino tarttuu muun muassa sukupuolikysymyksiin, minäkuvan ongelmiin, ihmisten välisiin valtapeleihin sekä siihen, kuinka samoista lähtökohdista voi päätyä aivan erilaisiin tulkintoihin ja loppupäätelmiin.

Rapistuvan, luonnon valtaaman Helsingin kuvaus toimii hienosti.