Monet röyhkeät reality-sarjat ovat julkisuustehtaita, joista voi nousta paremmille rahoille ja myötämielisempään näkyvyyteen, kirjoittaa Tero Kartastenpää.

Jade Goodysta tuli Britannian vihatuin nainen. Median antama nimitys oli saavutus essexiläiseltä hammashoitajalta. Hän osallistui vuonna 2002 Big Brotherin kolmannen kaudelle, joka esitettiin Suomessakin. Vahvuuksia olivat tietämättömyys, holtittomuuus ja iloisuus.

”En ajattele ennen kuin puhun”, parikymppinen Goody ylpeili.

Big Brother yritti alkuaikoina esittää tieteellistä ihmiskoetta. Psykologi analysoi taloon eristettyjen ihmistyyppien käytöstä Suomi-versiossakin. Goodyn kaltaiset kisaajat määriteltiin voittajasuosikeiksi, koska he olivat porukkaa yhdistäviä harmittomia vauvoja.

Kansan suosikki ei miellyttänyt keltaista lehdistöä. Brittimedialle Goodysta tuli uusi pilkkaamisvapaa, hölmö julkkis. Samanlaisia hassujen puhuja on ollut Suomessa vaikka Satu Lappi.

Goody oli myös ensimmäisiä, jotka hyötyivät tosi-tv-julkisuudesta rahallisesti. Hän sai omia tuotteita ja ohjelmia.

Brittimedia joutui tekemään äkkikäännöksen, kun Goodylla diagnosoitiin syöpä. Hän kuoli kuuluisuuden kirkkaissa spottivaloissa vuonna 2009.

Goodyn tie on dramaattisimmillaan todellisuustyöläisen mahdollinen tie. Hänen hautajaisensa televisioitiin.

Monet todellisuussarjat ovat pohjimmiltaan kuuluisuustehtaita. Näitä laitoksia tarvitaan, jotta television ekosysteemi eli julkkismylly jatkaa pyörimistä.

Tällaisia tavallisista ihmisistä mediahahmoja koulivia sarjoja ovat Big Brotherin lisäksi esimerkiksi Temptation Island.

Britanniassa tosikuuluisuus on hierarkkinen teollisuuden ala, jossa kiertämällä eri ohjelmissa voi parhaimmillaan saada tv-sarjan, jonka nimessä on oma nimi.

Jos on valmis esiintymään rajuissa sarjoissa puoli-ilmaiseksi, voi kiipiä sarjoihin, joista saa enemmän rahaa ja myötäsukaisempaa julkisuutta.

Suomen onnistuneimpia reality-kohoajia ovat olleet Martina Aitolehti, Niko Saarinen ja Jutta Larm (ent. Gustafsberg, ent. Jussila, ent. Kolhi, o.s. Virtanen). Heidän etunimensä on houkutin ohjelmakartalla.

Yle kertoi maanantaina, että suomalaiset reality-tavikset saavat palkkioksi satasen kaksi. HS:n tietojen mukaan tunnettu persoona saa usein moninkertaisen palkkion. Ex-urheilija tai tubettaja voi kuitata tuhansien eurojen tilin osallistumalla julkkisten leikkimieliseen kisailuun.

Juontajan palkkio taas voi olla suurempi kuin parin tusinan tavisosallistujan yhteensä.

Yksityisyytensä uhraavat normi-ihmiset ovat kulutusmateriaalia, jotka palkitaan näkyvyydellä ja lämpimällä ruualla.

Todellisuustehtaissa tilanne on sama kuin ensimmäisissä tehtaissa teollisen vallankumouksen aikaan. Tehdastyöläiset kärsivät karseista oloista, kunnes ryhdyttiin yhteisrintamassa vaatimaan sääntelyä.

Katsoja tulee koko ajan tietoisemmaksi välineistä, joilla tapahtumat on luotu. Ohjelmia on tehty yleisön houkuttelu edellä, ja osallistujien oikeudet ovat saattaneet hetkittäin unohtua.

Uusi aika ei tarkoita, etteivätkö paneminen, ryyppääminen ja riitely voisi olla oleellisimpia tv-tapahtumia, mutta kaikesta pitää sopia selkeästi. Osallistujat eivät ole jatkossa ehkä niin hurmaavan viattomia kuin Jade Goody, mutta tietävätpä tarkkaan, mihin lähtevät.

Reilut sopimukset eivät silti tarkoita, että päähenkilöiden pitäisi antaa itse päättää ohjelmien sisällöistä.

Sarjoissa, joissa seurataan ihmisiä ”oikeissa tilanteissa”, kuten vaikkapa Ylen realitysarjoissa, on tärkeää, että tekijäryhmä päättää, mitä näytetään. Yhteistyössä tehdyt dokumentit ovat pahimmillaan sisältömarkkinointia – ja tavattoman tylsiä.

Koska kaikilla on nykyään omat kamerat ja mediat, monilla on myös ajatus omasta mediakuvasta ja sen kontrolloimisesta. Sopimuksia tai ei, luvassa on jatkuvia tappeluita siitä, miten ihmiset saa omasta mielestään esittää.

Kaikki kun ei aina ole kaunista, ja se vasta kaunista onkin.

Helsingin Sanomat sekä Big Brotheria ja Temptation Islandia näyttävä Nelonen kuuluvat samana Sanoma-konserniin.