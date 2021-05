Norjalainen kirjailija Vigdis Hjorth on kunnioitettava häirikkö suurten sovintosatujen viihdemaailmassa. Hän kirjoittaa jälleen äidin ja tyttären suhteesta.

Romaani

Vigdis Hjorth: Onko äiti kuollut (Er mor død). Suom. Katriina Huttunen. S&S. 367 s.

Päähenkilö kadehtii eläimiä. Hän on kuullut, että lähekkäin elävät eläimet kiintyvät väistämättä toisiinsa, kun taas hänen omalla kohdallaan lapsuuden kodissa kävi kovasti toisin. Siis ihmisten kesken.

Hänen kuulemansa ei pidä ihan paikkaansa, mutta se kuvastaa silti jo kuusi­kymppiseksi ehtineen Johannan epä­toivon, surun ja katkeruuden määrää. Niin sanotut lähi­suhteet sinänsä hyvin toimeen­tulevassa perheessä painoivat lapseen sellaiset vammat, joista ei toivu koskaan. Etenkin painoi äiti, synnyttäjä, jolta tytär pitkään odotti ymmärrystä ja hyväksyntää.

Kun Johanna nuorena opiskelijana näki mahdollisuuden aloittaa elämä sellaisena, jonka tuntee omakseen, hän jätti kuin veitsellä leikaten kaiken ja lähti uuden miehen matkassa valtameren taakse.

Viimeistään sitten, kun Yhdysvalloissa taidemaalarina vähitellen maineeseen nousseen Johannan taulut Lapsi ja äiti 1 ja 2 ripustetaan näytteille arvovaltaisessa galleriassa Oslossa, tarinan äiti ja tytär kuolevat toisilleen tyystin.

Eihän sellaisen pitäisi olla mahdollista. Kun osapuolille ei oikeastaan edes tapahdu mitään muuta kuin... elämä.

Kaksi vuotta sitten Vigdis Hjorthin (s. 1959) romaani Perintötekijät raastoi puhki neljän jo keski-ikäisen sisaruksen lapsuuden ja suhteen vanhempiin. Ääni oli tyttären, jonka tarinaa ei haluta kuulla.

Asetelma toistuu Katriina Huttusen uudessa suomennoksessa Onko äiti kuollut.

Johanna palaa Osloon ja hämmästyksekseen soittaa äidille. Sillä jokin ratkaisu kai pitäisi saada, kun äiti taitaa olla jo 85-vuotias. Vaan äitipä ei vastaa, ja sisar pelkästään komentaa välirikon syyllistä pysymään kaukana: mitäs et kunnioittanut vanhempiasi.

Niinpä Johanna arvuuttelee, argumentoi ja vuoro­puhelee oman päänsä sisällä, huutaa kaivoon jossa vastaa vain kaiku.

Lisäksi hän alkaa vakoilla äitiään. Voiko naurettavasta ja traagisesta hiippailusta äidin kodin nurkilla seurata mitään hyvää?

Kaikkein intensiivisimmän terapia-istunnon tapaan Onko äiti kuollut pureutuu alkusyihin, jotka virittävät lapseen voimatonta raivoa. Käsittelemättömänä se kotiloituu pysyväksi seuralaiseksi ja aktivoituu pienistäkin ärsykkeistä koko loppuelämän. Varmasti.

Istunto ahdistaa. Haavaan koskeminen sattuu.

Mutta koskettava on.

Tässä syy:

”Jos se joka on tehnyt sinulle pahaa kuolee tai se jolle sinä olet tehnyt pahaa kuolee ennen kuin olette saaneet puhuttua keskenänne, koska ette ole milloinkaan puhuneet toisille kunnolla, koska elämän vakavuus ja vaativa elämä eivät ole milloinkaan olleet puheenaiheita, se on luultavasti pahempaa, kiven laskemista taakan päälle, kuin jos olisitte puhuneet keskenänne, ymmärtäneet toisinanne siinä määrin kuin se on ihmiselle mahdollista. Tällainen keskustelu ehkä vähentäisi merkityksettömyyttä, päämäärättömyyttä, ja vaikka ei ole olemassa paljon sellaista mikä on ihmisen vallassa, ihmisen ulottuvilla, tämä on.”

Juonta teoksessa on vain ohuesti. Hjorth kirjoittaa mietelmiä ja pikku tutkielmia yhden toisensa jälkeen. Niitä ahmii nälkäisenä kuin tuntemattoman tantereen löytöretkeilijä kilometrejä. Reissu tunnemaailman pakkaspuolelle hyytää. Autofiktion aikakaudella Hjorth näyttää fiktion terästetyn voiman.

Eniten Johannaa on satuttanut äidin pysyminen roolissa. Kohtaamisen sijaan hän vetäytyi ja kätkeytyi onttojen sanontojen ja dominoivan aviomiehen tahdon taakse.

Hänellä on ollut syynsä, ja tytär saa niistä vähitellen käsityksen. Koska uhria ei auta se, että toisellekin on tehty pahaa, Johanna kokee imeneensä myrkkyä jo äidinmaidossa.

Joten mikään lohturomaani ei ole tämä Vigdis Hjorthin uutuuskaan. Menneisyys painaa, molempia, mutta tilejä ei voi mitenkään tasata ja alkaa hengittää normaalisti.

Suurten sovintosatujen viihdemaailmassa Hjorth erottuu edukseen tuimana, levottomuutta aiheuttavana häirikkönä. Ihmisyyteen kuuluu suru.

Ehkä teoksen päähenkilö onkin kuullut ihan oikein, ja eläimiä on syytä kadehtia. Ne saattavat tappaa, mutta sokeasti vihata osaa vain ihminen.