Clarke oli huhtikuussa saanut korkea-arvoisen Bafta-palkinnon, joka vedettiin pois syytösten tultua julkisuuteen.

Brittinäyttelijä Noel Clarkea syytetään kymmenien naisten seksuaalisesta ahdistelusta ja kiusaamisesta, kertoo brittilehti The Guardian.

Lehden ennen vappua julkaisemassa paljastusjutussa 20 alalla työskentelevää naista kertoo joutuneen Clarken tekemän seksuaalisen häirinnän, epäasiallisen koskettelun ja kommentoinnin, seksuaalissävytteisten kuvien jakamisen ja kiusaamisen kohteeksi. Tilanteet ovat tapahtuneet vuosina 2004–2019.

Clarke on kiistänyt syytökset.

Britannian suuret tv-yhtiöt ITV, Sky ja BBC ovat kertoneet lopettaneensa yhteistyön Clarken kanssa.

Hänet tunnetaan myös tuottajana, käsikirjoittajana ja ohjaajana. Clarke on muun muassa käsikirjoittanut, tuottanut ja näytellyt Bulletproof-sarjassa, joka on Sky-kanavan suurimpia sarjoja. ITV-kanavalle hän on toiminut mentorina, joka on tukenut nuoria ja lupaavia käsikirjoittajia.

Clarke oli huhtikuun alussa saanut Britannian elokuva-alan palkinnon Baftan kunnianosoituksena elokuva-alalle tekemästään työstä (Outstanding British Contribution to Cinema Award). Palkinto on yksi korkea-arvoisimmista Bafta-palkinnoista.

Palkintoa jakava British Academy of Film and Television Awards ilmoitti vetävänsä palkinnon pois Clarkelta syytösten tultua julkisuuteen. Bafta joutui kuitenkin myös huonoon valoon, sillä Guardian kertoi järjestön saaneen ilmoituksia häirintää kokeneilta naisilta ennen palkinnon jakamista.

Clarke menetti myös Baftan vaikutusvaltaisen elokuvakomitean jäsenyyden.

Perjantaina Guardian julkaisi lisää syytöksiä Clarkea kohtaan. Lehden haastattelemat naiset kertoivat Clarken ahdistelleen ja kosketelleen heitä sopimattomasti BBC:n tunnetun Doctor Who -sarjan kulisseissa.

Clarke näytteli sarjassa teknikko Mickey Smithiä vuosina 2005–2010 ja nousi sinä aikana julkisuuteen.

Vaikutukset ulottuvat myös Suomen televisioon, sillä Viewpoint – Valvovat silmät -rikossarjaa ei sittenkään esitetä Ylellä. Clarke esittää sarjan pääosaa.

Sarjan piti tulla suoratoistopalvelu Areenaan lauantaina 8. toukokuuta ja sarjaa piti esittää TV1:ssä sunnuntaisin 9. toukokuuta alkaen.

The Guardianin jutun julkaisun jälkeen ITV päätti kuitenkin olla esittämättä sarjan finaalijaksoa Britanniassa. Lisäksi Yle kertoo, että sarjan myyjäyhtiö on päättänyt keskeyttää sarjan kansainvälisen jakelun toistaiseksi, minkä takia Yle ei esitä sarjaa.

Viewpointin tilalla Yle esittää Ihon alle -jännitysdraamaa.