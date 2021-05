Kaukosen kynänjälki on varmaa, ja hänen teoksellaan on jopa humoristinen ote terapiateemaan.

Romaani

Martta Kaukonen: Terapiassa. WSOY. 405 s.

Terapiassa on trilleri, jossa ei ole mitään tarpeetonta. Se rakentaa asetelmia neljän kertojansa varassa ja purkaa niitä empimättä. Elokuvakriitikko Martta Kaukosen (s. 1976) esikoisromaani on päämäärätietoinen teos.

Ira on nuori sarja­murhaaja, joka hakeutuu julkkis­terapeutti Clarissan vastaan­otolle. Koska jokainen kirjan neljästä minä­kertojasta on läpeensä epä­luotettava, kaikkea on epäiltävä.

Teoksen epä­luotettavuus ja kerronnan luiskahtelu menee niin pitkälle, että se on merkityksellistä itsessään. Kauno­kirjallisuus osoittaa usein, että kertominen itsessään on sakeaa ja moni­syistä, ja tämän suhteen Terapiassa on heltymätön.

Kaukosen kynän­jälki on varmaa. Terapiassa ei ole viihdyttävä vain juonen­käänteidensä vuoksi, vaan hyvin rajattuna romaanina, jolla on jopa humoristinen ote terapiateemaan.

Clarissa kätkeytyy terapeutti-identiteettiinsä, mikä luo sekä komiikkaa että ymmärrystä. Hän on hauskimmillaan ja vakavimmillaan kanavoidessaan Maaret Kallio -henkistä terapiapuhetta:

”Mitä syyllisemmäksi tunnet itsesi, sitä enemmän olet valmis antamaan anteeksi muille. Tuskin kukaan pystyy elämään niin, ettei katuisi mitään. Niinpä olemme valmiita antamaan anteeksi muiden pahat teot siinä toivossa, että me itsekin saisimme omamme anteeksi”.

Clarissan ymmärrys itsestään tarkoittaa samaa kuin ymmärrys omasta praktiikastaan terapeuttina. Hän tuottaa jatkuvasti mukaan­ottavaa me-puhetta siitä, millaista on olla ihminen. Ja sekin voi perustua itsepetokselle.

Kun mikään ei ole varmaa, koetteilla ovat terapeutin rajat.

Ira puolestaan on sekä hauras että intensiivinen – ja ainoa, joka vannoo olevansa valehtelija. Ira ruumiillistaa varhaisia vaurioita, jotka ovat tyhjentäneet hänet minuudesta. Siksi hän voi olla mitä tahansa – omien vammojensa rajoissa:

”Mieleeni muistui terapeutin ulko-ovi. Siihen oli kiinnitetty räikeän pinkki post it -lappu. Siinä luki kauniilla käsialalla ’Olet matkalla sisimpääsi.’ En tiennyt pahempaa osoitetta.”

Feministisen romaanin naiskertojat on toteutettu vaikeahkosti sulatettavina hahmoina – latteuksineen päivineen.

Clarissan puolison, Pekan, kerronta vain kuljettaa juonta eteenpäin. Toimittaja-Arton tehtävä on taustoittaa Clarissan ja Iran hahmoja, mutta hänessä on omakin ulottuvuutensa: alkoholisoitunut Arto on kuin aave kovaksikeitetystä dekkarista:

”Jos elämäni naisilta kysyttäisiin, mitä tunnetta he olivat tunteneet minua kohtaan eniten, vastaus olisi ilman mitään epäilystä juuri pettymys.”

Vaikka kertojiin ei voi luottaa hetkeäkään, Terapiassa on luotettava.

Kliseitäkin piisaa, ja akuankkamaisesti uudelleennimetyt paikat ja asiat (kuten ”Helsingin Aviisi”) tuovat hiukkasen hupsuutta rivien väliin.

Romaani ei päädy liikaa rehvastelemaan omalla rankkuudellaan. Terapiassa on itsetietoinen ja vahva esikoinen.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.