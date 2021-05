Hermanninrannan ja Kyläsaaren asuinalueelle ehdotetaan nimistöä, jolla arvostetaan iskelmän tekijöitä.

Toivo Kärjen katu, Annikki Tähden katu, Olavi Virran aukio... Muun muassa tällaisia nimiä on suunnitteilla uudelle asuinalueelle Hermanninrannan ja Kyläsaaren alueelle Helsingissä.

Alueelle on tulossa alustavien suunnitelmien mukaan seitsemän eri iskelmäalan henkilöille omistettua muistonimeä, seitsemän iskelmämusiikkiin liittyvää yleisnimeä sekä kuusi musiikillista puiston tai aukion nimeä.

Henkilöt, jotka ovat saamassa oman kadunnimen ovat: Brita Koivunen, Toivo Kärki, Olavi Virta, Laila Kinnunen, Annikki Tähti, Erik Lindström ja Kerttu Mustonen.

Iskelmäteemaista nimistöä on toivottu jo pitkään, paljastaa Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen. ”Iskelmätähdet ovat yksi vakioehdotuksista”, Lehtonen kertoo.

Helsingissä on jo muutamia iskelmätähtiä ripoteltuna siellä täällä. Oulunkylästä löytyy Tapio Rautavaaran puisto, Puistolassa on Reino Helismaan tie ja Helsingin keskustassa on melko huomaamaton Georg Malmsténin kulma. Dallapénpuisto on puolestaan saanut nimensä alueella toimineelta Dallapé-orkesterilta.

Hermanninrantaan ja Kyläsaareen ehdotettua nimistöä.­

Tällä kertaa kokonainen uusi nimistöalue saatiin kätevästi iskelmäteeman alle. Iskelmä oli kirkkaana mielessä jo alueen kaavoittajilla Matti Kaijansinkolla ja Janni Backbergilla.

”Agraariyhteiskunnasta kaupungistuvaan ja modernisoituvaan Suomeen siirryttäessä iskelmämusiikilla on ollut merkittävä rooli kansallisen identiteetin rakentajana”, kaavoitusesityksessä perustellaan valikoitua teemaa.

Nimet eivät varsinaisesti liity paikkaan historiallisesti siten, että joku iskelmähahmoista olisi asunut tai erityisesti vaikuttanut Kyläsaari-Hermanninrannan alueella.

Ainoastaan Annikki Tähti liittyy alueeseen löyhästi, koska hän oli mukana Aki Kaurismäen elokuvassa Mies vailla menneisyyttä (2002), jota kuvattiin kyseisellä alueella.

Annikki Tähti Monrepos’n puistossa vuonna 1993.­

Mutta Vanhankaupunginlahti, Kivinokka ja sen saaret ovat olleet perinteisesti työväenluokan virkistysaluetta, joten iskelmää siellä on kuunneltu, Lehtonen kertoo.

Nuorisoa kulki soutuveneillä esimerkiksi Lammassaareen, jonka Pohjolan pirtissä pidettiin tansseja. Dallapé on puolestaan perustettukin Kivinokassa vuonna 1925. Alueella on sijainnut myös vankila.

”Alue on sen verran rouhea, ettei sinne olisi sopineet suurmiesten tai keisareiden nimet”, Lehtonen sanoo. Muutenkin nimistösuunnittelulta toivotaan nykyään maanläheisempiä nimiä.

Helsingistä löytyy muitakin vastaavia teemoittain nimettyjä alueita. On esimerkiksi kuvataiteilijoille ja muotoilijoille omistettuja alueita. Lehtosen mukaan iskelmänimistö on luokassaan erityinen, koska se tulee aiempaa lähemmäs ”kansan syviä rivejä”.

Myös alueen puistot ja aukiot saavat musiikilliset nimet.­

Muistonimiin liittyy tiettyjä rajoituksia. Henkilöiden on pitänyt olla kuolleena vähintään viisi vuotta. Nimimäärää rajattiin tässä tapauksessa myös ajallisesti 1950-luvun lopulle. Lisäksi haluttiin muistaa hahmoja, jotka vaikuttivat erityisesti Helsingissä. Myös sukupuoli tiedostettiin, vaikka lopulta naisten nimet nousivat ihan luonnollisesti pöydälle, Lehtonen sanoo.

Pääkaupungin nimistössä miesten nimet pitävät enemmistöä. Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelija Hanna Ikonen selvitti kaksi vuotta sitten, että 588 nimestä 102 on nimetty naisten mukaan.

”Tämä johtuu osittain historiallisesta kerrostumasta. Miehet ovat olleet vaikutusvaltaisilla paikoilla, mutta pikkuhiljaa tätä epäsuhtaa kurotaan umpeen”, Lehtonen sanoo.

Iskelmänimissä haluttiin kunnioittaa myös usein taustalle jääviä vaikuttajia, säveltäjiä ja sanoittajia. Siksi myös suurelle yleisölle vähemmän tunnetut nimet, säveltäjä Erik Lindström ja Kerttu Mustonen, saivat omat katunsa.

Erik Lindström­

Erik Lindstömiä (1922–2015) on kutsuttu Suomi-jazzin pioneeriksi ja suomalaisen iskelmän uudistajaksi. Hän oli myös tunnettu kontrabasisti, joka oli aktiiviaikoinaan yksi käytetyimmistä muusikoista kevyen musiikin saralla. Hän ehti säveltää uransa aikana noin viitisensataa kappaletta, joista tunnetuimpia ovat Annikki Tähden tulkitsema Muistatko Monrepos'n, Helena Siltalan Ranskalaiset korot sekä Olavi Virran levyttämä Armi.

Kerttu Mustosen (1891–1959) aktiiviaika sijoittuu hieman 50-lukua varhaisemmaksi, mutta hän teki yhteistyötä muun muassa Toivo Kärjen, Eugen Malmsténin ja George de Godzinskyn kanssa. Hän sanoitti kaikkiaan 178 kappaletta, joista ikimuistoisimpia ovat muun muassa Äänisen aallot, Ilta Kannaksella ja Siks’ oon mä suruinen.

Henkilön nimien lisäksi alueelle tulee musiikkiaiheisia nimityksiä kuten Duurikatu ja Mollikatu, Kultalevynkatu ja Toivelevynkatu, Iskelmäpuisto ja Kertosäkeenpuisto. Myös laulujen nimiä pyöriteltiin.

Kieltämättä olisi ollut komeaa, jos Helsingissä olisi Hopeinen kuu -puisto tai Ranskalaiset korot -aukio.

Lehtosen mukaan ongelmaksi muodostui tässä vaihtoehdossa kuitenkin ruotsinkieliset nimet. Monilla kappaleilla kun ei olisi ollut virallista ruotsinkielistä käännösnimeä, joten nimet olisivat olleet sekoitus suomea ja ruotsia. Heräsi myös kysymys tekijänoikeuksista. Olisi pitänyt pitkällisesti selvittää, onko kappaleiden nimiä edes mahdollista käyttää.

Kaavoittaja Janni Backbergin mukaan on mahdollista, että musiikkiteema näkyy myös alueen rakentamisessa. Yksi konkreettinen alustava suunnitelma on tehdä alueen leikkipuistosta musiikkiteemainen.

Hermanninrannan ja Kyläsaaren alustava kaavoitus.­

Nimiehdotuksia nimistötoimikunnalle tulee usein paikallisyhdistysten aktiiveilta. Suosittuja ovat paikalliset alueella vaikuttaneet toimijat. Myös urheilijoiden kunniaksi haluttaisiin usein nimetä paikkoja.

Monella paikalla kuitenkin on jo nimet, joten nimiehdotuksia voi olla hankala saada läpi. Lehtosen mukaan yksi esimerkki läpimenneestä ehdotuksesta on Roihuvuoressa sijaitseva Maria Hammarénin mäki. Maria Hammarén (1867–1960) oli paikallisesti tunnettu nainen, joka pyöritti alueella pientä kauppapuutarhaa. Mäki oli nimeämätön, joten se saatiin helposti nimettyä Hammarénin kunniaksi.

Hermanninrannan ja Kyläsaaren kaavoitus on vielä alustava ehdotus. Rakentaminen alkaa todennäköisesti vasta vuosien päästä.

Toimikunnasta ehdotus etenee lautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja lopulta valtuuston päätettäväksi. Toimikunnan ehdotuksista poiketaan äärimmäisen harvoin.

Tänään maanantaina alueen kaavoituksesta on julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ja alueen asukkaille järjestetään siitä asukasilta kuluvalla viikolla.