Tesla-johtajan esiintyminen ohjelmassa on tuomittu muun muassa kiusaannuttavaksi, myötähäpeää tuottavaksi tai yksinkertaisesti tarpeettomaksi.

Tesla-yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk on onnistunut monessa asiassa elämässään, mutta lauantainen Saturday Night Live -ohjelman juontaminen ei kuulu niihin.

Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluvan Muskin esiintyminen ohjelmassa on arvioissa tuomittu muun muassa kiusaannuttavaksi, myötähäpeää tuottavaksi tai yksinkertaisesti tarpeettomaksi.

Muskin vierailevan isännän rooli julkistettiin kuukausi sitten, ja se herätti jo etukäteen vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Muskin fanit ovat iloinneet valinnasta ja kiittäneet SNL:ää juontajavalikoiman laajentamisesta yleensä käyttämistään näyttelijöistä, koomikoista ja muusikoista.

Samaan aikaan toiset muistuttivat liikemiesten aiemmista esiintymisistä ohjelmassa. Sellaisia ovat tehneet muun muassa George Steinbrenner, Steve Forbes ja Donald Trump.

”Nämä ihmiset tekevät yleensä huonoimmat esiintymiset, mikä on aika luonnollista, sillä he eivät ole esiintyjiä”, brittilehti The Guardian summasi arviossaan.

Hyvin siinä ei käynyt tälläkään kertaa. Musk virnisteli läpi ohjelman jähmettynyt hymy huulillaan ja omituisesti vääntelehtien, ja komiikka esityksessä on korkeintaan tahatonta.

Suurta sympatiaa ei aiheuta myöskään itsetietoisen miljardööriin tapa erottaa itsensä muista ihmisistä.

”Haluan sanoa minusta ärsyyntyville tämän: Minä keksin sähköautot ja minä lähetän ihmisiä Marsiin. Luuletteko siis, että olen ihan tavallinen tyyppi?” Musk julisti.

Ohjelma lähetettiin äitienpäivän aattona, joten luonnollisesti juontaja marssitti lavalle äitinsäkin. Oli ajatus miten kaunis tahansa, yhteisesiintyminen oli lähinnä kiusaannuttavaa katsottavaa.

Toisten kriitikkojen mielestä esitys oli haaleaa vettä, toisien mielestä jotain pahempaa. Rolling Stonen Rob Sheffieldin mielestä ohjelma ei ollut edes niin huono, että se olisi ollut huonoudessaan hauska.

Lopputulos muistutti hänen mielestään ”unettavaa aivohalvauskohtausta” Pandemiaa vähätelleen Muskin rokotevitsi puolestaan kuului Sheffieldin mukaan ”vuosisadan tyhmimpiin”.

Vähintäänkin voi sanoa, että runsas kolmeminuuttinen sketsi tuntuu kestävän ikuisuuden.

Hollywood Reporterin Daniel Fienberg piti vastuuttomana, että esiintyminen jättiyleisölle suorassa lähetyksessä suodaan vähemmistöistä pilkkaa tekevälle ja heikkoa huumorintajua osoittavalle Muskille, jolla on omituinen kultti ympärillään.

Lähetyksen nähtyään kriitikko oli kuitenkin huojentunut.

”Se ei ollut hyvä, mutta ei merkittävästi huonompi kuin neljä viisi muuta jaksoa tällä kaudella”, hän totesi arviossaan.

Fienbergin mielestä ohjelma oli ”unohdettava”.

Moni muu piti sellaisena erityisesti Muskin esittämää lännensankarihahmoa.

Kaikki eivät katsoneet ohjelmaa tuskissaan. Vaikka Musk sai sosiaalisessa mediassa paljon rapaa päälleen, oli ymmärtäjiäkin.

Suitsutusta miljardööri keräsi muun muassa inhimillisyydellään ja rohkeasta heittäytymisestään hassujen hahmojen nahkoihin.

Epäilemättä osa ohjelman saamasta kritiikistä liittyy enemmänkin Muskin asemaan yhtenä maailman rikkaimmista ihmisistä kuin hänen koomikontaitoihinsa.

Saturday Night Live -ohjelman vakionäyttelijäkaartiin kuuluva Aidy Bryant jakoi jo ennen esiintymistä Instagramissa Bernie Sandersin tviitin, jossa tämä kirjoitti: ”Amerikan viisikymmentä rikkainta ihmistä omistavat enemmän kuin 165 miljoonaa amerikkalaista yhteensä. Se on moraalinen hävyttömyys.”

Valitettavasti Muskin bisnekset antoivat oman osansa myös ohjelman sisältöön. Illan uuvuttavimpiin osioihin kuului vitsailu kryptovaluutta dogecoinista. Musk on yksi julkkiksista, jotka ovat kertoneet sijoittaneensa dogecoiniin.

Alkuviikosta kryptovaluutassa nähtiinkin huima nousu, jonka osa analyytikoista on tulkinnut johtuvan juuri Muskin SNL-esiintymisestä.

Ohjelman lähettämisen aikana sen arvo putosi rajusti.