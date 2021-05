Elokuva nähdään Suomessa Elisa Viihde Viaplay -palvelussa. Ensi-ilta on 2022.

Kansainvälisiä menestyselokuviakin ohjannut Lasse Hallström ohjaa seuraavaksi elokuvan maannaisestaan, ruotsalaistaiteilija Hilma af Klintistä.

Elokuva on Viaplay-suoratoistopalvelun alkuperäiselokuva. Suomessa se nähdään Elisa Viihde Viaplay -palvelussa.

Nykyään Yhdysvalloissa asuva Lasse Hallström on Ruotsin tunnetumpia elokuvantekijöitä. Hänen elokuviaan ovat muun muassa Pieni suklaapuoti, Gilbert Grape ja Elämäni koirana.

Päärooleja eli Hilma af Klintiä nuorempana ja vanhempana esittävät Hallströmin puoliso Lena Olin sekä pariskunnan tytär Tora Hallström.

Elokuva kuvataan Tukholmassa ja Liettuassa. Sen ensi-ilta on vuoden 2022 aikana.

Hallström kertoo Viaplayn tiedotteessa työskennelleensä af Klint -elokuvan käsikirjoituksen parissa kolme vuotta. ”Enkä ole koskaan kyllästynyt etsimään palapelin uusia palasia mysteeristä Hilma af Klint.”

Lasse Hallström vuonna 2001.­

Elokuva kertoo taiteilijan elämäntarinan, ja Hallström sanoo haluavansa näyttää siinä, minkälaista apua hän sai ulkopuolisilta voimilta ja kuinka hän löysi inspiraation teoksiinsa.

”Tavoitteeni on, että yleisö kokee Hilman erilaiset kamppailut kaikilla aisteillaan.”

Hilma af Klint (1862–1944) on abstraktin taiteen uranuurtajia. Hän pysytteli suurelle yleisölle tuntemattomana vuosikymmenten ajan. Taiteilija oli paljon aikaansa edellä, mutta ei esittänyt esoteerisia teoksiaan juuri julkisesti elinaikanaan.

Af Klint kirjoitti yhdessä muistikirjoistaan, että hänen teoksensa saa näyttää yleisölle vasta 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Taiteilijan ajatus oli, että silloin yleisö olisi jo kypsempi hänen taiteelleen.

Lasse Hallström on vakuuttunut, että hän on saanut itsekin jonkin verran hengellistä ohjausta, joka auttoi häntä tarinan löytämisessä ja käsikirjoituksen tekemisessä.

”Vaimoni Lena Olinin oli tarkoitus esittää vanhempaa Hilmaa ja tyttäremme Toran esittää nuorempaa Hilmaa”, hän kertoo tiedotteessa.

Lena Olin on kansainvälisesti tunnettu näyttelijä, joka on ollut mukana esimerkiksi elokuvissa Havanna, Olemisen sietämätön keveys, Mr Jones sekä puolisonsa ohjaustyössä Pieni suklaapuoti. Tytär Tora Hallström on ollut mukana esimerkiksi elokuvissa Safe Haven ja Hachiko – tarina uskollisuudesta.

Lena Olin elokuvassa Hypnotisoija vuonna 2012.­

Hilma af Klint -elokuvan myötä suoratoistopalvelu Viaplay lanseeraa pohjoismaiset elokuvat kansainväliselle yleisölle. Tavoitteena on kertoa merkittävistä pohjoismaisista ihmisistä ja tapahtumista. Vuodessa julkaistaan jatkossa kaksi englanninkielistä pohjoismaista elokuvaa.

Investointi pohjoismaiseen elokuvaan kansainväliselle yleisölle on osa Nordic Entertainment Groupin tavoitteita tulla Euroopan johtavaksi suoratoistoyhtiöksi. Viaplay-palvelu on määrä lanseerata kymmenellä kansainvälisellä markkina-alueella ennen vuoden 2023 loppua.

Tällä hetkellä Hilma af Klint on hyvin ajankohtainen nimi taidemaailmassa, ja kiinnostus hänen teoksiaan kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti.

Suurimat syyt kiinnostuksen kasvuun ovat Tukholman Moderna museetissa vuonna 2013 nähty Hilma af Klintin näyttely sekä parin vuoden takainen näyttely Solomon R. Guggenheim -museossa New Yorkissa. Molemmat näyttelyt olivat jättimäisiä menestyksiä.

Suomessa on ilmestynyt vastikään tietokirja Hilma af Klintistä ja hänen taiteestaan. Kirjan Hilma af Klintin arvoitus (Tammi) on kirjoittanut HS:n kulttuuritoimittaja Pirkko Kotirinta.

Muusikko Olavi Uusivirta taas julkaisi vastikään Hilma af Klintistä innoituksensa saaneen singlen Hilma af Klint.

Viime syksynä elokuvateattereissa pyörinyt saksalaisdokumentti Hilma af Klint – ilmeisen tuolla puolen on tällä hetkellä katsottavissa Yle Areenasta.

Voit lukea lisää Hilma af Klintistä tästä HS:n erikoisartikkelista.