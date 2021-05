Katutaide

Concreate Urban Art Festival 29.5. saakka Keran halleilla (Karantie 2, Espoo). Avoinna ke–la 13–20. Yleisöltä edellytetään kasvomaskin käyttöä.

Graffiti on raunioiden taidetta: se on perinteisesti tapana maalata alustoille, jotka on joko hylätty tai tulevat katoamaan kokonaan.