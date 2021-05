Faith No More tulee Helsinkiin kesäkuussa 2022

Yhtye on esiintynyt aiemmin Kaisaniemessä vuonna 2009.

Faith No More esiintyi Seinäjoella vuonna 2015.­

Yhdysvaltalaisyhtye Faith No More esiintyy Kaisaniemen puistossa Helsingissä järjestettävässä In The Park -suurkonsertissa kesällä 2022.

Faith No More on esiintynyt Suomessa useamman kerran aiemminkin. Vuonna 2015 yhtye soitti Provinssissa Seinäjoella. Kaisaniemessä se esiintyi vuonna 2009.

Konsertissa esiintyy myös yhdysvaltalainen Ugly Kid Joe sekä pohjoisirlantilainen Therapy.

Liput keikalle tulevat myyntiin ensi viikon maanantaina.

Alun perin Faith No Moren oli tarkoitus esiintyä Suomessa jo viime kesänä, Tuska Open Airissa. Tapahtuma kuitenkin peruttiin koronaviruspandemian vuoksi, ja sama tapahtui myös tänä kesänä.

Oikaisu 10.5. klo 16.47: Therapy on pohjoisirlantilainen, ei irlantilainen yhtye.