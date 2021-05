Saila Susiluoto on tehnyt runoja muuallekin kuin paperille: ”Uuden muodon hakemisessa on varmaan myös ekologisia kaikuja”

Runoudessa voi yhdistää unen ja arkipäivän tai sitten hyvinkin isot haaveet paremmasta maailmasta, Saila Susiluoto toteaa.

”Kirjoittaminen on oman keskeneräisyytensä sietämistä”, sanoo runoilija Saila Susiluoto.

Se ei kuitenkaan ole työssä kaikkein vaikeinta.

”Latteuden hetket ovat ne vaikeimmat.”

Silloin kirjoittaminen saattaa tyssätä kokonaan, ja tulee kyseenalaistaneeksi koko kirjoittamisen oikeutuksen.

Vähän samankaltaista lukkoa Susiluoto kuvaa myös viimeisimmässä teoksessaan Kehrä. Se on Italiaan sijoittuva esseistisen romaanin, proosarunon ja matkapäiväkirjan hybridi.

Mikä silloin auttaa?

”Ei auta kuin yrittää uudestaan.”

Latteus karisee hetkissä, kun kirjailija onnistuu yllättämään itsensäkin.

”Itse pidän eniten luovasta vaiheesta, jossa ei tiedä vielä yhtään, millaisen muodon teos ottaa. Mutta pidän myös viimeistelyvaiheesta, kun teoksesta voi jo lähteä irti”, Susiluoto kertoo.

Oikeastaan kirjoittamisessa viehättää siis vapaus.

”Molemmissa hetkissä on sitä.”

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun Susiluoto ryhtyi runoilijaksi: Kalevi Jäntti -palkittu esikoiskokoelma Siivekkäät ja hännäkkäät ilmestyi vuonna 2001.

Ryhtyminen on tosin hieman harhaanjohtava sana – kuinka paljon taiteilijalla on lopulta valinnanvaraa?

Kieli ja kirjoittaminen vetivät Susiluotoa puoleensa sitä paitsi jo paljon aiemmin. Hän opiskeli kirjoittamista parikymppisenä Oriveden opistossa ja Kriittisessä korkeakoulussa.

Taiteen tekemisen malli tuli osin perheestä: isä Ahti Susiluoto (1940–2020) oli kuvataiteilija ja runoilija, isänäiti Laura Susiluoto (1913–1992) lastenkirjailija.

Saila Susiluoto kokee aloittaneensa runoilijana silti suhteellisen myöhään. Hän julkaisi esikoiskokoelmansa kolmekymppisenä.

”Sitä ennen olin ollut lasten kanssa kotona ja opiskellut pari vuotta yliopistossa. Ei kirjailijuus ollut mikään varma asia. Mutta nyt vakavasti ajateltuna mahdollisuutta jättää kirjoittaminen ei ole. Se on painettuna minussa jonnekin tuonne.”

Runoilija kokee olevansa unelmoijan ammatissa.

Se tarkoittaa kirjoittamisen vapautta ja jatkuvaa uusien muotojen hakemista.

”Konkreettisesti unelmoin taiteessa usein monitaiteellisista projekteista, joissa tuntuu, että voi tehdä jotain isoa ja uutta.”

Yksi tällaisista hankkeista on Turussa elokuussa ensi-iltansa saava monitaiteinen teos Huoneiden kirja. Se yhdistää runoutta, teatteria, nukketeatteria, tanssia, musiikkia sekä visuaalisia taiteita, ja mukana on yli sata taiteilijaa. Vaikka teos pohjaa Susiluodon samannimiseen kokoelmaan, hän ei ole itse osallistunut sen suunnitteluun.

”Antikytherassa olen itse toiminut monitaiteisen teoksen parissa, nyt saan seurata ihastuneesti sivussa. Minua on aina kiinnostanut lajien välinen maasto. Ei se ole välttämättä tietoista rajojen rikkomista, vaan ehkä enemmän erilaisten asioiden yhdistämistä.”

Alussa rajojen ylittäminen näkyi kiinnostuksena proosarunoa ja sen keinoja kohtaan. Esikois­kokoelmaa kirjoittaessaan Susiluoto ei itsekään oikein tiennyt, mitä lajityyppiä kirjoitti. Sittemmin hän on laajentanut runouden käsitettä myös paperin ulkopuolelle: Antikythera (2015) oli digitaalinen runosovellus, Oratorio (2017) puolestaan auditiivinen runoelma.

”Uuden muodon hakemisessa on varmaan myös ekologisia kaikuja, etsin toista tapaa. Paperi ei ole enää rajana.”

Mutta on kyse muustakin kuin paperin ja lajityypin rajojen ylittämisestä. Unelmoijan ammatti voi runoudessa yhdistää unen ja arkipäivän tai sitten hyvinkin isot haaveet paremmasta maailmasta, Susiluoto miettii.

”Ei runous ole silti pamflettia.”

Kehrässä yhtenä teemana on ekokriisi: kirjailija pohtii paitsi kirjoittamisensa oikeutusta myös esimerkiksi sukupolvien ketjun katkeamista ja omien lasten tulevaisuutta. Maailma näyttäytyy pelottavana ja surullisena.

”Ekokriisiin liittyy paljon tunneperäistä. Tietokirjamainen lähestymistapa ei välttämättä ole ainoa lähestymistapa, varsinkaan yksilön kokemuksen kohdalla. Toivon, että siinä on jotain jaettavaa, jotain, minkä myös lukija tunnistaa. ”

Rajojen ylittäminen ja muodon etsiminen näkyy siinäkin, ettei Susiluoto koe minkäänlaista lokerointia kovin kiinnostavaksi, liittyi se sitten kirjoittamiseen tai ikään. Häneltä on siis hankala puristaa syntymäpäivähaastatteluun ajatuksia viisikymppisyydestä ja ikääntymisestä.

”Jaa… enpäs osaa sanoa.”

Se syntymäpäiväsankarille sallittakoon. Kysytäänpä ajan kulumisesta toisella tavalla: onko suhteesi runouteen muuttunut vuosien vieriessä?

”Olen kirjoittanut aina sitä, mikä minua on kiinnostanut. Runous on proosaan nähden syrjässä, ja se kiehtoi. Runouden kenttä on näiden vuosien aikana laajentunut ja monimuotoistunut. On kokeilevaa kieltä ja lukijalle lähestyttävämpää runoa”, Susiluoto sanoo.

”Runous säilyttää ja tutkii kieltä. Runous on pohjavirta.”