HBO:n The Crime of the Century -dokumenttisarjan karmeimmat puolet liittyvät lääketeollisuuden toimintaan: moni asia ei kestä päivänvaloa.

Pitkään on jo tiedetty, että voimakkaina kipulääkkeinä käytettävät opioidit aiheuttavat ankaraa riippuvuutta.

Varsinkin Yhdysvalloissa ­niiden käyttö on lähtenyt käsistä. Lääkärit ovat määränneet reseptejä avokätisesti krooniseen kipuun, mikä on johtanut opioidiriippuvaisten räjähdysmäiseen kasvuun. Vuodesta 2000 lähtien yli puoli miljoonaa amerikkalaista on kuollut opioidien yliannostukseen. On puhuttu opioidikriisistä.

Palkittu dokumentaristi Alex Gibney ei kiertele uudessa HBO-dokumenttisarjassaan The Crime of the Century (2021): kyse ei ole kriisistä, kyse on rikoksesta. Vieläpä vuosisadan rikoksesta.

Gibney kuvaa opioidien kyseenalaista voittokulkua mutta ei jää seuraamaan pelkkää ilmiötä.

Vaikka mittakaava on suuri, rikoksella on myös tekijänsä, nimensä ja kasvonsa. Gibney on paljastusten äärellä, aivan kuten aiemmissa dokumenteissaan skientologiasta, autoteollisuuden mädännäisyydestä tai vaikka energiayhtiö Enronin skandaalista 2000-luvun alussa.

Suurin dokumentteja yhdistävä nimittäjä taitaa olla ahneus, jonka kuvaajana Gibney on usein onnistunut.

Liiallisesta opioidien käytöstä aiheutuvat ongelmat ovat jo itsessään traagisia monille, mutta dokumentin karmeimmat puolet liittyvät lääketeollisuuden toimintaan. Moni asia kun ei kestä päivänvaloa.

Yksi dokumentin suurimmista konnista on yhdysvaltalaisen Sacklerin suvun lääkeyhtiö Purdue Pharma. Se toi vuonna 1995 markkinoille Oxycontin-nimisen kipulääkkeen, jonka vaikuttava aine on oksikodoni. Siitä tuli lääkebisneksen hitti, jolla yhtiö on takonut kymmeniä miljardeja.

Dokumentti osoittaa, miten määrätietoisesti yhtiö ajoi tuotettaan laajoille markkinoille. Purduella oli taskussaan esimerkiksi elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n valvova viranomainen, joka antoi lääkkeelle myynti­luvan ja suopean arvion, vaikka sen riskit olivat tiedossa.

Kun lupa heltisi, seuraava askel oli tietysti sanansaattajien rekrytoiminen. Lääkäreitä koulutettiin opioidien määräämisessä. Ohjenuorana on ollut vain hieman kärjistäen: mahdollisimman paljon mahdollisimman monelle.

Karmeimman esimerkin dokumentissa kertoo yhdysvaltalaismies, jonka onnettomuudessa loukkaantuneen vaimon hoito oli opioidiuskovaisen lääkärin vastuulla.

Vaimo tuli lääkkeistä riippuvaiseksi muttei ymmärtänyt tätä itse. Mies otti todisteeksi valo­kuvia, joissa tokkurainen puoliso on sammunut milloin sohvalle, milloin pyykkikorin päälle.

Bisnespuolen automaattivastauksen jo arvaakin: opioidit ­eivät ole ongelma vaan opioidien väärinkäyttäjät.

The Crime of the Century, HBO Nordic.