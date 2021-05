Televisiosarjan tunnusmusiikki ei välttämättä ole ikuinen. Syynä ovat vanhat sopimukset.

Tämän vuoden alussa Netflixiin lisättiin teinidraamasarja Dawson’s Creek (1998–2003), jota esitettiin aikoinaan Suomessakin.

Jaksojen alut ovat yllättäneet monet. Niissä ei soikaan sarjan alkuperäinen tunnari, Paula Colen tekemä ja esittämä laulu I Don’t Want to Wait (1996).

Sen tilalla on Jann Ardenin levytys Run like Mad. Ardenin kappaletta on käytetty monissa dvd-julkaisuissa sekä joidenkin maiden tv-lähetyksissä sarjan alkupuolella.

Taustalla ovat tekijänoikeudet. Colen laulu oli valmiiksi levytetty, ja tuotantoyhtiö hankki siihen oikeudet. Koska Dawson’s Creekin budjetti oli pieni, oikeudet hankittiin vain tv-esityksiä varten. Tuolloin ei ajateltu, että sarjaa katsottaisiin vielä 20 vuoden päästä. Striimauspalveluiden suosiotakaan ei osattu ennakoida.

Ardenin Run Like Mad taas ­äänitettiin alun perin nimenomaan Dawson’s Creekiä varten, ja siihen hankittiin jatkuvat käyttöoikeudet. Oikeuksista ei siis tarvinnut neuvotella uudelleen Netflixiä varten.

Kahden viimeisen jakson alussa soi kuitenkin I Don’t Want to Wait. Syy on siinä, että Dawson’s Creekin viimeiset jaksot julkaistiin aikoinaan omana dvd-julkaisunaan, ja julkaisua varten tehtiin erillinen sopimus oikeudenhaltijoiden kanssa. Tämä sopimus on kantanut Netflixiin asti.

Paula Cole kertoi viime kuussa The New York Timesille äänittäneensä uuden version kappaleestaan ja että parhaillaan neuvotellaan sen asettamisesta sarjan tunnusmusiikiksi. Ehkä nostalgikoilla on toivoa?

Vaihdettuun musiikkiin voi törmätä monessa tv-sarjassa. Muutoksia joudutaan tekemään useammin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassa, koska musiikin käyttöä säätelevät järjestelmät ovat erilaisia.

Suomessakin musiikkia on vaihdettu uuteen, kun tv-sarja on julkaistu dvd:llä. Eli jos nuoruus ei kuulosta samalta kuin muistelit, vika ei välttämättä ole päässäsi.

Dawson’s Creek, Netflix.