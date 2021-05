Golden Globe -palkintoja jakavaan Hollywood Foreign Press Associationiin (HFPA) kohdistuu yhä enemmän kritiikkiä. HFPA koostuu Yhdysvalloissa asuvista ulkomaisista toimittajista.

Golden Globe -palkinnot ovat vaarassa jäädä näyttämättä ensi vuonna. Syynä on kasvava kritiikki HFPA:n jäsenistön yksipuolisuutta vastaan. Golden Globe -palkintoja jakava Hollywood Foreign Press Association (HFPA) koostuu Yhdysvalloissa asuvista ulkomaisista toimittajista.

Amerikkalainen tv-jätti NBC tiedotti maanantai-iltana vetäytyvänsä palkintogaalan näyttämisestä.

”Uskomme edelleen, että HFPA haluaa muuttua merkittävällä tavalla”, kanava tiedotti. ”Tämän mittakaavan muutos vaatii kuitenkin aikaa ja työtä, ja me uskomme vahvasti, että HFPA tarvitsee aikaa tehdäkseen sen oikein. Näin ollen NBC ei tule näyttämään vuoden 2022 Golden Globeja. Mikäli järjestö saa suunnitelmansa toteutettua, toivomme voivamme esittää tapahtuman helmikuussa 2023.”

NBC on näyttänyt gaalan vuodesta 1996. Se on maksanut esitysoikeuksista noin 60 miljoonaa dollaria vuosittain.

On epävarmaa, onko mikään muu kanava halukas tarttumaan gaalaan nyt.

Helmikuussa Los Angeles Times raportoi verovapaan yhdistyksen kerryttäneen yhä enemmän omaisuuttaan viime vuosina. Saman lehden HFPA:n jäsenistöä koskeva artikkeli paljasti, että 87 jäsenestä yksikään ei ole mustaihoinen.

Huhtikuussa HFPA erotti entisen puheenjohtajansa Philip Berkin. Syynä oli Berkin yhdistyksen jäsenistölle ja henkilökunnalle lähettämä sähköposti, jossa arvosteltiin Black Lives Matter -liikkeen yhtä johtohenkilöä sekä kuvattiin liikettä ”rasistiseksi viharyhmäksi” ja ”vihaliikkeeksi”.

Viime torstaina HFPA järjesti äänestyksen toimista, joilla tilannetta luvataan parannettavan. Suunnitelmia pidetään kuitenkin riittämättöminä.

Netflix, Warner ja Amazon ovat tiedottaneet boikotoivansa gaalaa kunnes järjestö on läpikäynyt ”todellisen muutoksen”.

Myös useat näyttelijät ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä HFPA:han. Esimerkiksi näyttelijä Tom Cruise palautti saamansa kolme Golden Globe -palkintoa Varietyn mukaan. Cruise voitti palkinnot rooleistaan elokuvissa Syntynyt 4. heinäkuuta (1989), Jerry Maguire – elämä on peliä (1996) ja Magnolia (1999).

Näyttelijä Scarlett Johansson puolestaan kehotti elokuvateollisuutta ”ottamaan askeleen taaksepäin” HFPA:sta sen harjoittaman rasismin ja seksismin takia.

”Tämä on merkittävä hetki Hollywoodille”, sanoi Time’s Up -liikkeen presidentti Tina Tchen tiedotteessa. ”Tänään me voimme todeta, että nousemalla mahtaa, syvästi viallista palkintojärjestelmää vastaan me voimme alkaa kuvitteleman uutta, oikeudenmukaisempaa teollisuutta.”