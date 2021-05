Kuvataiteilija Raija Malkan ja säveltäjä Kaija Saariahon Blick-yhteisteosta hallitsee matkustamisen tuntu.

Raija Malka & Kaija Saariaho: Blick 22.8. saakka Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24). Avoinna ma 11–18, ke–pe 11–18, la –su 11–17. Rajoitettu yleisökapasiteetti.

Katse, välähdys tai vilke. Raija Malkan ja Kaija Saariahon yhteisteos Blick käsittelee ilmiötä, jonka voi kokea katsellessa junan ikkunasta ohi vilistävää maisemaa.

Blick on yhdistelmä matkustamisesta tuttua tunnetta asioiden yhtäaikaisesta pysähtyneisyydestä ja liikkeessä olemisesta.

Ensivaikutelmaltaan vähäeleinen teos rikastuu musiikin ja visuaalisen ilmaisun vuoropuhelussa. Mitä pidempään sen maailmassa viipyy, sitä enemmän Blick tuo koettavaksi sävyjä, jotka avautuvat aina uusiin tasoihin.

Muun muassa oopperalavastuksista ja maalauksista tunnettu Malka lähestyy teosta laajennettuna maalauksena. Malkan rakentama maailma on näyttämö, jolla katsoja voi liikkua.

Näkymä Raija Malkan ja Kaija Saariahon yhteisnäyttelystä.­

Tarina alkaa suureen näyttelytilaan johtavalta käytävältä, jolla kuultava äänisuihku viittaa rautatieasemojen äänimaisemaan. Seinään on maalattu dramaturginen merkki: utopia. Tämän jälkeen siirrytään suureen näyttelytilaan. Sen vieressä on pieni sivuhuone, johon kuljetaan päärynänvihreän käytävän lävitse. Käytävä tuo mieleen asemien alitse johdattavat kaakeloidut tunnelit ja maalaustaiteen pohjana käytetyn ruudukon, gridin.

Kokonaisuuden keskipisteenä on suuressa näyttelytilassa seisova suorakaide, jonka toiselle sivulle on upotettu keltaista valoa loistava ikkuna. Ikkunan ympäristössä on värikenttiä, joiden varjossa voi kuljeskella tai istua. Tunnelma on viileän rauhallinen: pastellisen punaista, keltaista ja vihreää.

Näkymä näyttelystä.­

Blickin suuret ja selkeät geometriset muodot muistuttavat 60-luvun minimalismista. Ajattelen Blickin keskellä kulkiessani Donald Juddin veistoksellisia näyttämöitä, jotka laajenivat Marfan autiomaassa ja museoiden näyttelyhalleissa maalauksen ja veistoksen ilmaisumuotoa yhdistäväksi tilaksi. Teollisista materiaalista valmistetut Juddin kokonaisuudet kutsuivat ympäröivän elämän – tuulet, valon vaihtelun, sään, kasvillisuuden, eläimet ja ihmiset – osaksi maailmaansa.

Blickissä geometristen muotojen muodostaman näyttämön lävitse puhaltaa Saariahon moniulotteinen musiikki. Se soi välillä aivan lähellä kuulijaa. Toisinaan musiikin tila laajenee kaikuisaksi halliksi, jossa ihmisten äänet sekoittuvat mekaaniseen kolinaan, kalahduksiin ja välähdyksiin.

Musiikki perustuu Saariahon vuonna 1988 säveltämään junamatkaa kuvaavaan teokseen Stilleben. Teoksesta laajennetussa Blickissä matkanteon aikatasot vaihtelevat nostalgisen ohi kiitävän junan kilkatuksesta nykyaikaisen tasaiseen matkantekoon.

Unenomaisuus vahvistuu yllättäviä asioita yhteen liittävistä soivista mielleyhtymistä: rautateiden tasoristeyksen kello helähtää kirkkaana tiukuna, välillä kuuluu saksan tai ranskankielistä puhetta, joka kuitenkin hajoaa äänteiksi ja kielen fragmenteiksi. Toisinaan on vaikea erottaa, tuottaako suhinan, säksätyksen, rytmikkään kolinan ja kirkkaan kilahduksen ihmisen vai koneen ääni.