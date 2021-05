Daddy’s Home -albumin lisäksi St. Vincent loi Spotify-listan, joka esittelee levyä inspiroinutta musiikkia Lou Reedistä Stevie Wonderiin ja Joni Mitchelliin.

Albumi / pop

St. Vincent: Daddy’s Home.

Loma Vista. ★★★

Ensin iskee ällistys. Mitä St. Vincentille on oikein tapahtunut?

2010-luvun keskeisiin taide­rokkareihin, popin edellä­kävijöihin ja muusikkoihin ylipäätään lukeutuneen amerikkalaisen Annie Clarkin voi muistaa etenkin kolmesta Helsingin-mittakaavassa harvinaislaatuisen suvereenista konsertista.

Flow’ssa 2012 St. Vincent hätkähdytti heittäytymällä Björkin ja Feistin konserttien perään raivoisasti yleisön käsien päälle.

Muusikon kitarasankaruus nousi Princen mieleen tuoneelle hämmästyttävälle kabareetasolle The Circusin hurjalla ja huimalla klubikeikalla 2014.

Vajaa kolme vuotta sitten Flow huipentui jälleen St. Vincent -spektaakkeliin, kun räiskyvän värisessä asussaan tykitellyt Clark lumosi audiovisuaalisella konerockshow’llaan voimallisemmin kuin päälavalla pomppinut Kendrick Lamar.

Popin lahjakkuuden tiivistymä tuntui laskeutuneen avaruusaluksellaan Helsinkiin.

St. Vincent on esittänyt viimeisillä albumeillaan tyyliloikkia ja roolileikkejä samassa hengessä kuin ilmeinen esikuvansa David Bowie: levyt ovat olleet kokonaisvaltaisia lanseerauksia, oli kyseessä sitten Masseduction-albumin (2017) majesteettinen glampop tai vuoden 2014 nimikkolevyn sähköisen sekopäinen pop-proge.

Jos Clark on tähyillyt levyillään modernin popin mahdollisuuksia taiderockin kaanoniin nojaten, St. Vincentin kuudes siirtymä muistuttaa U-käännöstä syvälle menneisyyteen.

Jopa niin syvälle ja niin oudosti, että perjantaina ilmestyvä Daddy’s Home rakentuu hieman epäkiinnostavasti omaäänisyyden ohi kierrätykselle ja jäljittelylle.

Linja ammentaa nyt eklektisen rikkaan 1970-luvun klassisista levytyksistä, joiden tahdissa Clark on kertonut varttuneensa isänsä vinyyleitä kuunnellen.

Faijamusaa, kuten on tapana sanoa. Daddy’s Home tuo mieleen sävyjä Sly and the Family Stonesta Steely Daniin ja Young Americans -ajan Bowieen. On siis soul- ja funk-henkeä sekä letkeää virtuoosirockia, joiden sointi kasvaa nostalgisesta kosketinsoundista, pehmeäsointisista rummuista, puhaltimista ja taustalaulajien kuorosta.

Clark on luonut Spotifyyn levyn inspiraatiosoittolistan, jolta löytyy aikakauden musiikkia Lou Reedistä Stevie Wonderiin ja Joni Mitchelliin.

Albumin leijailevat hetket kuten Live in the Dream henkivät puolestaan Pink Floydin Dark Side of the Moonia, jolle Clark nyökkää The Melting of the Sun -kappaleen sanoituksessa.

Soinnillisesti Daddy’s Home on nautittavan, suorastaan hykerryttävän lämminhenkinen trippi.

Tuottajana jatkaa päivän kiinnostavan valtavirran johtava taustapiru Jack Antonoff, joka on tuttu Lorden, Lana Del Reyn ja Taylor Swiftin viime vuosien huippulevytyksiltä.

Kaiken hauskan inhimillisen jamihenkisyyden jälkeen lievää pettymystä on kuitenkin vaikea välttää. Clarkille on voinut sovitella kliseistä popin pelastajan viittaa, joka nyt tuntuu unohtuneen komeroon.

Tribuuttihenkisyys kielii enemmän sulkuajan turvallisesta hankkeesta kuin 2020-luvun räväyttävältä manifestilta, jollainen on siintänyt toiveissa.

Kappaleista ei nouse esiin yhtään kelpoa radiosingleä tai aiempien levyjen Los Agelessin, New Yorkin, Digital Witnessiin tai Cruelin tasoista hetkeä.

Albumikokonaisuutta painottava linja istuu toisaalta lainatun aikakauden ihanteisiin.

Lähimmäs osuu My Baby Wants a Baby, jonka loppua kohti kasvava melodiakierto kuulostaa kierrätykseltä sekin – nyt Sheena Eastonin 9 to 5 -kappaleesta.

Albumin nimi viittaa talousrikoksesta vuosiksi vankilaan tuomitun Clarkin isän 2019 tapahtuneeseen vapautumiseen. Isäteema jää levyllä soinnin ja vaihtelevien tarinakatkelmien varjoon.

Clark vierittää teksteissään kuin kokoelman hahmoja ja kertoja­ääniä, jotka jäävät tajunnanvirtamaisen etäisiksi. Muusikon yhteiskunnallisen kantaaottavuuden tietäen viestin soisi olla kärkevämpi.

Bändisointiin piirtyy ajoittain raakoja viiltoja karjaisujen ja ulvahdusten muodossa. Vähän kuin Marilyn Mansoniksi heittäytynyt James Brown työntäisi päänsä sisään pössyttelyn värittämiin leppoisiin jameihin.

Tätä kontrastia olisi saanut olla enemmän.

Kriitikon valinnat: Pambikallio ihastuttaa, Coldplay palaa stadionruotuun

Single / pop

Pambikallio: Volvo.

Helmi Levyt. ★★★★

Pauliina Nymanin ja Lauri Kallion duo Pambikallio on kahden singlen perusteella vuoden upein kotimainen tulokas. Sointi kaikuu yhdistelmänä Tame Impalan pehmoretroilua ja Soita mulle -levyn unelmoivaa kitara-Reginaa – toisin sanoen Melody’s Echo Chamberin debyyttialbumia.

Tyylikkäästi ja taiten luotu kokonaisuus soi niin vetoavana, ettei omaperäisyyden puute hyppää häiritsemään. Yhtye kertoo äänitettyä materiaalia löytyvän jo yli albumin tarpeiden, ja keikoillekin tähyillään. ”Ei emmitä, olen tässä vieressä / Antaa auringon paahtaa, ennen kuin kaikki romahtaa”, on prologi alkavaan road trip -kesään.

Single / pop

Coldplay: Higher Power

Parlophone. ★★★

Coldplayn seuraavaa kierrosta ilmeisesti ennakoiva single enteilee paluuta totuttuun puolentoista vuoden takaisen tylsän pikkunätin tupla-albumin jälkeen. Higher Power paukkuu tutun katteetonta jättimäistä maailmansyleilyhattaraa, gospel- ja edm-sävyjä, The Weeknd -henkistä 1980-lukujytän kanavointia sekä Max Martin -pintaa.

Sävellys ei ole riittävä, mutta suunta on oikea. Kuulen tässä lupauksen uudesta albumista ja maailmankiertueesta. Joko kansanliike on viritetty sen puolesta, että päivän suurin Suomen väliin jättänyt yhtye saapuisi Olympiastadionille kesällä 2022? Voin osallistua.

Albumi / rock

Iceage: Seek Shelter

Mexican Summer. ★★★

Tanskalainen punk- ja hardcore-taustainen Iceage tällää pöytään albumin, jonka tahdissa voi nimidropata likimain koko 1990-luvun brittirockin kaanonin.

Takki auki laahustavaa Oasis-vallia ja -mölinää tuolla, The Verven uhmakasta maailmantuskaa täällä, välissä Primal Screamin ja Happy Mondaysin psykedeliaa sekä The Jesus and Mary Chainin melukarkkia. Kuorruta kokonaisuus Spiritualizedin ja The Rolling Stonesin soul- ja gospel-häröilyllä.

Saattaa kuulostaa täyteen ahdetulta, mutta levyltä paistaa miellyttävä omistautuminen sekä jousia ja puhaltimia hyödyntävät viitseliäät sovitusratkaisut.

Albumi / indie

Sufjan Stevens: Convocations.

Asthmatic Kitty. ★★★

Sufjan Stevens on levyttänyt klassikko­studio­albumiensa määrään nähden vähintäänkin tarpeeksi vähäpätöisempiä sivuprojekteja, jotka tuntuvat ammentavan samasta kosmisen mysteerin tutkailusta.

Tyyliä jatkaa megalomaaninen 49 kappaleen, kahden ja puolen tunnin sekä viiden LP-levyn instrumentaalinen meditaatioteos, jota voi kutsua sulkuajan terapialevyksi pahimmassa ja parhaimmassa mielessä.

Vain reilu puoli vuotta edellisalbumin jälkeen ilmestyvä Convocations soi vaihtelevasti pelkistetyn ja rasittavan aavaa, riittämättömän uuvuttavaa sekä todistetusti hyvää musiikkia nukkumisen taustalle.