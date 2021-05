Korroosio Comedyn podcast-sketsien ilmaisu ammentaa tv:n huumoriperinteestä, jossa kuuluu puhua alleviivatun hassusti.

Tv-ilmiöitä on jo vuosien ajan noussut muualtakin kuin perinteisestä televisiosta tai suoratoistopalveluista.

Korroosio Comedy -niminen huumoriryhmä latasi ensimmäisen tuotoksensa Youtube-videopalveluun vuonna 2012. Tähän mennessä heidän videoitaan on katsottu miljoonia kertoja.

Suosituin sketsi Miten saada turpaan Suomen eri kunnissa? on tavoittanut jo lähes 1,2 miljoonaa katsojaa.

Kun ryhmä nyt rantautuu perinteisempään mediaan, se tehdään yllättävällä tavalla.

Luvassa ei suinkaan ole lisää videoita isommalla tuotantobudjetilla vaan kymmenosainen podcast. Se puhaltaa tekohengitystä henkitoreissaan olevaan radion sketsihuumoriperinteeseen.

Korroosio Comedyn taustalla on kolmikymppinen mieskolmikko Myrskylästä: Tuomas Kauppinen, Markku Vilonen ja Juha Ollikainen. He käsittelevät suomalaisuutta ja yrittävät vedota ohenevaan yhtenäiskulttuuriin.

Kollektiivista tajuntaa ei tavoitella kaikkien tuntemilla asioilla tai ihmisillä – jos sellaiseksi ei katsota pornotähti Jenna Jamesonia –, vaan tilanteilla, kokemuksilla ja roolimalleilla.

Kolmikon Youtube-videot tekoviiksineen ovat häpeilemättömän halpoja ja kotikutoisia, ja samalla niissä on jotain vilpitöntä. Kökköydestään huolimatta visuaalisuus on niiden olennaista sisältöä. Siksi loikka sanojen varassa elävään audioilmaisuun on iso.

Podcast-sketsien ilmaisu ammentaa tv:n huumoriperinteestä, jossa kuuluu puhua alleviivatun hassusti, malliesimerkkinä Kummeli.

Radiossa tätä ovat soveltaneet luovemmin esimerkiksi Alivaltiosihteeri korostetulla artikuloinnillaan ja Koe-eläinpuisto retusoiduilla äänillään, mutta Korroosio Comedy ei löydä tunnistettavaa omaa käsialaansa. Sketsien välissä kuullaan studio-osuuksia, joiden merkitys ei ihan avaudu.

Huumori on aika mustaa, mikä tietenkin tarjoaa matalan kynnyksen massojen sydämiin. Mitään säkenöivää älyllisyyttä tai yhteiskunnallisuutta ei kannata odottaa.

Korroosio Comedy kahvilla, Yle Areena.