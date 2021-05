Lapsitähtenä aloittaneen Norman Lloydin ura ulottui lähes sadan vuoden ajalle.

Yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Norman Lloyd (s. Norman Perlmutter) on kuollut 106-vuotiaana. Hän kuoli tiistaina kotonaan Los Angelesissa, kertoi hänen poikansa Michael Lloyd Hollywood Reporterille.

Norman Lloyd oli naimisissa Peggy Lloydin kanssa vuodesta 1936 aina vaimon kuolemaan asti vuonna 2011. Heillä oli kaksi lasta, Michael sekä Josie Lloyd, joka kuoli viime vuonna.

Lloyd tunnetaan muun muassa Alfred Hitchcockin Viiden kolonnan mies -elokuvan (Saboteur, 1942) saksalaisvakoojana ja Charlie Chaplinin Parrasvaloista (1952). Lloydin viimeinen rooli oli Judd Apatowin ohjaamassa ja Amy Schumerin käsikirjoittamassa komediassa Ihan yössä (Trainwreck, 2015).

Uransa aikana hän näytteli yhteensä yli kuudessakymmenessä elokuvassa ja tv-sarjassa.

Norman Lloyd oli syntynyt 8. marraskuuta 1914 Jersey Cityssa New Jerseyssa. Hänen perheensä oli juutalainen, ja he asuivat Brooklynissa New Yorkissa. Vanhemmat maksoivat pojan laulu- ja tanssitunnit, ja Lloyd aloitti lapsitähtenä erilaisissa vaudeville-tapahtumissa. Hänen vuonna 1923 käynnistynyt uransa ulottui lähes sadan vuoden ajalle.

Lloyd suuntautui aluksi teatteriin, ja pääsi 17-vuotiaana harjoittelijana Eva Le Galliennen Civic Reportery -teatteriin New Yorkissa. 1930-luvun puolivälissä Orson Welles ja John Houseman pyysivät Lloydin mukaan vastaperustamaansa Mercury-teatteriin, jossa Lloydin ensimmäinen rooli oli Wellesin Shakespeare-versiossa Caesar vuonna 1937.

Toisten Mercury-teatterin jäsenten kanssa Lloyd lähti Hollywoodiin 1939 kuvaamaan Joseph Conradin romaaniin perustuvaa Pimeyden sydän (Heart of Darkness) -elokuvaa. Rahapulasta johtuen elokuva ei kuitenkaan koskaan valmistunut.

Muutamaa vuotta myöhemmin Lloyd kuitenkin palasi Hollywoodiin ja aloitti yhteistyön Hitchcockin kanssa. Lloyd esitti konnaa myös ranskalaisohjaaja Jean Renoirin The Southerner -elokuvassa (1945), ja muutaman muun konnaroolin tehtyään Lloyd siirtyi kamera-assistentiksi Lewis Milestonen Arch of Triumph -elokuvassa (1948).

Sotien jälkeen Lloyd joutui Hollywoodin eli viihdeteollisuuden mustalle listalle, jolta Hitchcock hänet kuitenkin pelasti. Hitchcock palkkasi Lloydin apulaistuottajaksi ja ohjaajaksi tv-sarjaansa Alfred Hitchcock Presents (1958). Lloyd jatkoi tv-puolella tuottajana ja ohjaajana 1960- ja 70-luvun ajan, tehden joitakin pieniä rooleja kameran edessä. Hän oli Emma-ehdokkaana minisarja Steambathin tuottajana 1974.

Lloyd näytteli uransa varrella televisiossa muun muassa sarjoissa Sairaalan syke (St. Elsewhere, 1982–1988), Murhasta tuli totta (Murder, She Wrote), Moderni perhe (Modern Family) sekä Star Trek – uusi sukupolvi (Star Trek: The Next Generation).

Lloyd palasi elokuvarooliin Oscar-palkitussa Kuolleiden runoilijoiden seurassa (Dead Poets Society, 1989), jossa hän näytteli akatemian tiukkaa rehtoria Gale Nolania.

Pitkästä urastaan ja saamastaan arvostuksesta huolimatta Norman Lloyd oli suurelle yleisölle kohtalaisen tuntematon nimi. Vuonna 2007 hänestä tehtiinkin dokumentti Who Is Norman Lloyd?