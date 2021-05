Juuso Syrjän dokumentti Jere Karalahdesta kertoo päihteiden hallitsemasta elämästä ja siinä sivussa jääkiekkourasta.

Dokumentti

Karalahti. Ohjaus Juuso Syrjä. 117 min. K12. ★★

Ongelma ilmenee markkinointitekstistä. Se lupaa dokumenttielokuvan paljastavan ”asioita, joita ei ole aiemmin kerrottu”. Ei pidä paikkaansa.

Jere Karalahden (s. 1975) nimi on tuttu lehtien otsikoista vuosien ajalta. Vuonna 2017 ilmestyi elämänkerta Jere, toimittaja Aki Linnanahteen kirjoittama. Se kertoi paitsi entisestä jääkiekkoilijasta, myös henkilöstä, jonka elämää hallitsivat päihteet.

Siispä toivoisi, että dokumentti antaisi päähenkilöstä jotain uutta. Perustelisi itsensä.

Tässä ei kuitenkaan onnistuta.

Idea on toki hyvä. Juuso Syrjän ohjaamaan dokumenttiin on haastateltu Karalahden lisäksi kymmeniä henkilöitä. Perheenjäseniä, ystäviä, valmentajia, joukkuetovereita, toimittajia, poliiseja, lääkäreitä. On arkistomateriaalia ja dramatisointia. Tahti kohtausten välillä on paikoin turhan tiivis.

Jos Karalahtea ei tunne, Mika Karttusen ja Joona Louhivuoren käsikirjoittama dokumentti toimii kelvollisena tiivistelmänä. Se on myös kuvaus siitä, kuinka monesti Karalahti sai anteeksi. Uusi mahdollisuus löytyi aina.

Kaikki alkaa Helsingin Tapulikaupungista. Jääkiekko kiinnosti nuorena, ja muutkin asiat. Alkoholin käyttöä seurasi pian hasiksen polttelu.

Päihteiden käytöstä Karalahti puhuu avoimesti, paikoin ihailevasti. Amfetamiinista sai energiaa, heroiiniin ”rakastui”. Yhdellä virkkeellä kuitataan, ettei hän ”suosittele” päihteitä kellekään.

Jääkiekko on dokumentin toinen, vaatimattomampi teema. Karalahti solmi ensimmäisen ammattilaissopimuksensa kasvattiseuransa Helsingin IFK:n kanssa 17-vuotiaana. Pian hänet valittiin MM-kisajoukkueeseen ja neuvoteltiin myös NHL-sopimuksesta. Huumeiden käytöstä narahtaminen ei katkaissut uraa.

Aika Pohjois-Amerikassa jäi lopulta lyhyeksi. Ensin tuli potkut Los Angeles Kingsistä alkoholin vuoksi. Sopimus Nashville Predatorsin kanssa kariutui Karalahden kieltäydyttyä vieroitusohjelmasta.

HIFK otti takaisin. Harjoituksiin Karalahti ilmestyi välillä paremmassa, välillä huonommassa kunnossa. Joskus ei lainkaan. Tuli taas potkut. Oulun Kärpissä kausi katkesi epäiltynä osallisuudesta huumeiden maahantuontiin.

Kun pitkä ryyppyputki vei kahdeksan päivän koomaan, meni korkki kiinni. Oli ihme, että Karalahti toipui – ja pääsi vielä jäälle. Ensin Hampuriin, sitten Espoon Bluesiin, ja Dinamo Minskiin. Jokereihin siirryttyään Karalahti tapasi tulevan vaimonsa Nannan. Ammattilaisura kaukalossa päättyi Jönköpingin HV-71:ssa.

Töppäilyjä katsottiin monesti sormien läpi.

Vaikka valmentajat ja joukkueenjohto painottavat paheksuvansa päihteiden käyttöä, tuotiin ilmi Karalahden myönteinen vaikutus lippu- ja fanituotemyyntiin.

Kaikki eivät ole antaneet anteeksi. Esimerkiksi suuri osa HIFK-pelaajakavereista ei halunnut mukaan dokumenttiin.

Osa haastatelluista pohtii, olisiko Karalahti edennyt urallaan pidemmälle, jos olisi keskittynyt pelaamiseen.

Karalahden itsensä mielestä jossittelu on turhaa. Vaikka jääkiekko oli intohimo, hän sanoo valinneensa kurinalaisen NHL-uran sijaan elämän. Mutta oliko valinta tosiaan oma? Kuten dokumentissa ilmaistaan, on päihderiippuvuus sairaus.

Kooman jälkeen alkanut yhdeksän vuoden tipattomuus alkoi lipsua, kun lääkäri antoi luvan ottaa pari lasia viiniä ruoan kanssa.

Kesällä 2021 Lapin käräjäoikeus alkaa käsitellä tapausta, joka sattui vuosi sitten tammikuussa Levillä. Syyttäjä vaatii Karalahdelle kolmea rangaistusta, muun muassa pahoinpitelystä. Kyse oli Karalahden mukaan ”poikien illasta”. Syötiin ja ”otettiin vähän punaviiniä”.

Nytleffaan.fi-sivustolta voi katsoa, mitkä teatterit ovat auki ympäri Suomea ja mitä elokuvia niissä parhaillaan näytetään.