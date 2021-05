Joonas Berghällin dokumenttielokuvassa nousee esiin myös huoli siitä, aiheuttavatko punkit vielä maailmanlaajuisen vitsauksen.

Dokumentti

Punkkisota, ohjaus Joonas Berghäll. 88 min. K12. ★★★★

Monen viime vuosien kotimaisen dokumentin tapaan Joonas Berghällin uusi elokuva ponnistaa hyvin henkilökohtaiselta alustalta. Miesten vuoro- ja Miehiä ja poikia -elokuvista tunnetun Berghällin tyyliin se on myös erittäin tunteikas.

Joonas Berghäll sairastui punkkien levittämään borre­lioosiin vuonna 2011 joudut­tuaan punkin puremaksi joko kuvausmatkalla Keniassa tai kotimökillään Karjaalla.

Siitä alkoi yhdeksän vuoden mittainen tuskien taival, jonka aikana Berghäll kävi hoidoissa Saksassa ja Yhdysvalloissa ja käytti niihin 80 000 euroa.

Puremasta levisi Berghällin elimistöön kaikkiaan 12 taudinaiheuttajaa: bakteereita, viruksia, loiseläimiä. Siksi hänen taudinkuvansa oli vaikea ja hankala parantaa.

Viimein amerikkalaislääkärin määräämien, Suomessa laittomien antibioottien avulla 12 taudinaiheuttajasta 10 saatiin karkotettua Berghällin kehosta.

Etsiessään hoitoa omaan tilaansa Berghäll kiersi maailmalla haastattelemassa kroonista borrelioosia sairastavia sekä otti selvää siitä, miten tautiin lääkäriyhteisössä suhtaudutaan. Lopputulos on hätkähdyttävä.

Ohjaajan tapaamista borrelioosipotilaista italialainen Laura ja amerikkalainen Doreena ovat lähes invalideja, ranskalainen 12-vuotias Yoan-poika käy koulua silloin, kun pystyy kävelemään eikä saa poissaolokohtauksia.

Silti pitkäaikaista borrelioosia ei tunnusteta sairaudeksi lääkäriyhteisössä.

Se johtuu toisaalta siitä, että taudinkuva on niin vaihteleva ja aaltoileva, että diagnosointi on vaikeaa ja toisaalta Maailman terveysjärjestön WHO:n asenteesta. Berghällin mukaan maailman johtava terveysorganisaatio ei suostu edes keskustelemaan kroonisesta borrelioosista saati sitten ota sitä vakavasti.

Punkkisodan näyttämä kuva maailman borrelioositilanteesta on kuin aikapommi. Korona­virus on akuutti ongelma, mutta borrelioosi on hiljaa mutta varmasti kehittymässä epidemian tai jopa pandemian kaltaiseksi vitsaukseksi. Maailmassa lasketaan olevan jo yli sata miljoonaa borrelioosia sairastavaa. Muun muassa kuudella prosentilla kiinalaisista arvellaan olevan borrelioosi.

Ja ilmaston lämpeneminen hyödyttää tautia levittäviä punkkeja, joiden uskotaan sen myötä runsastuvan ja leviävän yhä laajemmille alueille.

Berghällin dokumenttielokuva on vahvasti poleeminen, ja syyttävä sormi osoittaa kohti WHO:ta sekä niitä lääkäreitä, jotka suhtautuvat vähättelevästi borrelioosipotilaisiin tai pitävät heitä jopa mielenhäiriöistä kärsivinä. Elokuvan ponsi ei olisi niin painokas, ellei ohjaaja itse kävisi esimerkistä tilanteesta.

Punkkisota pyrkii myös tavoittamaan katsojan tunnetasolla, mutta ei onneksi halpahintaisesti tai imelästi. Berghäll kuvaa niitä tilanteita ja tunteita, joita hankalan sairauden kanssa painiminen tuo tullessaan ja jotka ovat yleisinhimillisiä. Ja sellaisina toki koskettavia.

Punkkisodan nähtyään ei taatusti pidä punkkeja harmittomina ötököinä tai mene heinikkoon ilman peittäviä vaateita ja jalkineita.

Nytleffaan.fi-sivustolta voi katsoa, mitkä teatterit ovat auki ympäri Suomea ja mitä elokuvia niissä parhaillaan näytetään.