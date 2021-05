Yhdysvaltalainen Taylor Swift sai ensimmäisenä naisena koskaan Brit Awardsien globaalin ikonin palkinnon.

Naiset hallitsivat tiistaina järjestettyä Brit Awards -musiikkigaalaa. Laulaja Dua Lipa kahmi palkintoja eniten: hänen Future Nostalgia -levynsä palkittiin vuoden albumina. Sen lisäksi hänet palkittiin parhaana brittiläisenä naisartistina. Dua Lipan single Physical oli ehdolla parhaan brittisinglen kategoriassa.

Kriitikko Oskari Onninen kirjoitti Dua Lipan levystä HS:n arviossa: ”Meillä on viimein brittiläinen megaluokan hittipoptähti! Ja vieläpä millainen. Dua Lipan toinen albumi Future Nostalgia ei kuulosta juuri lainkaan pop-maailman viime vuosien amerikkalaisilta trendeiltä.”

Dua Lipa omisti parhaan naisartistin palkintonsa sairaanhoitaja, emeritusprofessori Elizabeth Anionwulle, joka on tehnyt merkittävää työtä terveydenhoidon edistämiseksi Britanniassa.

”On oikein hienoa osoittaa heille [terveydenhoitoalan työntekijöille] suosiota, mutta meidän on maksettava heille”, Dua Lipa sanoi puheessaan.

Vuoden albumi -palkintonsa hän puolestaan omisti Folajimi Olubunmi-Adewolelle, 20-vuotiaalle joka kuoli yrittäessään pelastaa naista hukkumasta Thamesiin huhtikuussa.

Viime vuoden Brit Awardseja kritisoitiin voimakkaasti siitä, että sukupuolesta riippumattomien palkintoehdokkaiden listoille nousi vain kolme naista ja vain yksi brittinainen, kun ehdokaspaikkoja on yhteensä kaksikymmentäviisi. Tänä vuonna tehtiin tietoinen parannus monimuotoisuuden suuntaan.

Naisille palkinto meni myös parhaan brittiläisen yhtyeen ja läpimurtoartistin kategorioissa: edellisen voitti Little Mix ja jälkimmäisen Arlo Parks.

Britannian X Factorin vuonna 2011 voittanut, valtavan suosittu Little Mix on nyt todennäköisesti jäämässä tauolle. Alun perin nelijäseninen yhtye kutistui joulukuussa kolmeen henkeen, kun Jesy Nelson ilmoitti jättävänsä Little Mixin mielenterveydellisten ongelmien vuoksi. Lisäksi toukokuussa Perrie Edwards ja Leigh-Anne Pinnock tiedottivat olevansa raskaana.

Pinnock puhui kiitospuheessaan Britannian musiikkialan seksismistä: ”Me olemme nähneet valkoisen miehen ylivallan, misogynian, seksismin ja moninaisuuden puutteen. Olemme ylpeitä siitä, että olemme pysyneet yhdessä, pitäneet puolemme, ympäröineet itsemme vahvoilla naisilla ja nyt me käytämme ääntämme enemmän kuin koskaan.”

Losangelesilainen naispuolinen trio Haim puolestaan voitti parhaan kansainvälisen yhtyeen palkinnon. Edellisen kerran palkinnon sai pelkästään naisista koostuva yhtye vuonna 2002, jolloin sen voitti Destiny’s Child.

Billie Eilish sai parhaan kansainvälisen naisartistin palkinnon, Griff palkittiin nousevana tähtenä.

Yhdysvaltalainen Taylor Swift sai ensimmäisenä naisena koskaan globaalin ikonin palkinnon. Aiemmin palkinnon ovat voittaneet David Bowie, Elton John ja Robbie Williams.

Parhaan brittiläisen miesartistin palkinnon sai räppäri J Hus, parhaan kansainvälisen miesartistin puolestaan The Weeknd.

Ainoa sukupuoleen sitoutumattomassa kategoriassa palkittu miesartisti oli tällä kertaa Harry Styles, jonka single Watermelon Sugar palkittiin parhaana brittiläisenä singlenä.

Miespuolisia artisteja ja yhtyeitä oli kyllä ehdolla tasaisesti eri palkintokategorioissa.

Brit Awardsit oli ensimmäinen koronapandemian aiheuttaman sulkutilan jälkeinen suuri yleisötapahtuma Britanniassa. Tapahtuma järjestettiin Lontoon 02-areenalla, jonne päästettiin neljätuhatta katsojaa paikan päälle. Yli puolet lipuista oli annettu suur-Lontoon alueella toimiville avaintyöntekijöille.

Brit Awardsit järjestettiin osana hallituksen tapahtumatutkimusohjelmaa jossa selvitetään, miten sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia on tällä hetkellä mahdollista järjestää ilman tarvetta ihmisten välisille etäisyyksille tai kasvomaskeille. Tarkoituksena on rakentaa livemusiikin paluuta Britanniassa.