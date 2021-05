Jos pitää Maggie Nelsonista ja Rachel Cuskista, kannattaa tutustua brittiläisen Deborah Levyn tuotantoon.

Romaanit

Deborah Levy: Mitä en halua tietää (Things I don’t Want to Know). Suom. Pauliina Vanhatalo. S&S. 125 s.

Deborah Levy on vain pieni tyttö, mutta hän ei kestä ajatusta kummitätinsä undulaatista häkissä. Linnun kuuluisi lentää vapaana. Samaan aikaan hänen isänsä on vankilassa, koska tämä vastusti Etelä-Afrikan apartheidia.

Elämän mielettömyys epäoikeudenmukaisuuden edessä muodostuu sytykkeeksi etsiä omaa ääntä, kirjoittaa.

Levya verrataan usein Virginia Woolfiin. Romaaneissaan hän kuvaa tämän tavoin vivahteikkaasti hahmojensa sisäistä maailmaa. Omaelämäkerrallisissa teoksissaan hän päivittää kirjoittavan naisen roolia elegantisti.

Vihdoin Levyn teoksia voi lukea myös suomeksi. Kustantamo S&S on julkaissut omaelämäkerrallisen trilogian ensimmäisen osan Mitä en halua tietää Pauliina Vanhatalon kääntämänä. Seuraava osa Elämisen hinta (The Cost of Living) julkaistaan syyskuussa.

Etelä-Afrikassa syntynyt ja brittiläistynyt Levy (s. 1959) on kirjoittanut kaikkiaan kahdeksan romaania, joista kolme viimeisintä on ollut ehdolla arvostetun Booker-palkinnon saajaksi. Omaelämäkerrallisen trilogian kolmas osa on ilmestynyt vastikään.

Sivumäärältään pieni mutta sisällöltään kerroksellinen ensimmäinen osa on julkaistu ”vastauksena George Orwellin vuonna 1946 julkaistuun esseeseen ’Miksi kirjoitan’.” Orwellin tavoin myös Levy tiesi jo hyvin nuorena, että haluaa kirjoittaa.

Syyt siihen avautuvat lukijalle yksityiskohtien ja symbolisesti latautuneiden kuvien kautta, mutta niistä voi löytää paljon samanlaisia motiiveja kuin Orwellilla: totalitarismin vastustaminen, epämiellyttävien totuuksien tunnustaminen, tarve ottaa tilaa ja kertoa.

Teos jakautuu neljään nopeaan lukuun. Espanja, Levyn romaaneista tuttu miljöö, toimii takaumien näyttämönä.

Levy matkaa syrjäiseen pikkuhotelliin kirjoittamaan, mutta menneisyys pyrkii pintaan.

Etelä-Afrikassa vietetyn lapsuuden varjo lankeaa hetkestä, jolloin poliisit tulivat keskellä yötä ja veivät isän mukanaan valkoisella autolla. Hän oli vastustanut laillistettua rasistista erottelua, joka jakaa ihmiset eri kasteihin ihonvärin perusteella.

Levy oppii jo pienenä lukemaan rotuerottelusta kertovia kylttejä (”Tämä uimaranta on varattu yksinomaan valkoiseen rotuun kuuluville”) mutta myös hienovaraisempia merkkejä valkoisen rodun herruuden teoista ja seurauksista.

Kun isän kohtalo selviää, perhe muuttaa Britanniaan, josta kertoo romaanin kolmas luku. 15-vuotiaan Levyn hämmennys maailmasta on saanut eksistentiaalisia piirteitä, ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunteita. Hän pohtii lapsena oppimiaan epämiellyttäviä totuuksia, joista ei puhuttu ja jotka piti siksi kirjoittaa ylös.

Levylla on taito kirjoittaa vähäeleisesti ja ilmavasti niin, että tekstin lumoava ydin jää lukijan löydettäväksi.

Lisäksi ainakin itse näen erityistä subliimia hohtoa teoksissa, jotka käyvät myös dialogia muiden klassikkokirjailijoiden ja -teosten kanssa.

Tämän trilogian ensimmäisessä osassa mainitaan Orwellin lisäksi George Sand, Gabriel García Márquez ja Virginia Woolf.

Toinen osa käsittelee kirjailijuutta äitiyden ja vaimon roolien ristipaineessa nojautuen pitkälti Simone de Beauvoiriin mutta tuoden mieleen myös nykykirjailijatähdet Rachel Cuskin ja Maggie Nelsonin.

Jos on viehättynyt viime vuosina Nelsonin ja Cuskin teoksista, Deborah Levyn tuotantoon kannattaa ehdottomasti tutustua seuraavaksi.

Uskon, että hänen tapansa lähestyä kirjoittamista inspiroi kaikkia, jotka rakastavat kieltä ja kirjallisuutta. Että näinkin ke­veästi voi sanoa jotain painavaa.