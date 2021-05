Sid Hille osti ensimmäisen melodikan kaksikymmentä vuotta sitten Belgiasta, jossa hän oli kiertueella Platypus-yhtyeensä kanssa. ”Rumpali Teppo Mäkynen vitsaili silloin, että älä jätä melodikaasi koskaan kotiin”, Hille muistelee. Nyt Never Leave Your Melodica at Home -niminen kappale on hänen uusimmalla, viime vuonna julkaistulla levyllään Here – Beyond The Infinite.­