Eri ikäisiä savottajätkiä 1930-luvulla Rovaniemen maalaiskunnassa. Kolmas oikealta on Eino Kakko, hänen edessään koira sylissään on Juho Kakko. Oikealla seisoo Paavo Kotila. Jaloissaan jätkillä on ajan tavan mukaisesti kippurakärkiset nahkasaappaat. Ne olivat usein aluksi yksipohjaisia, mutta kun kengän pehmeä pohjanahka kului, niihin kiinnitettiin kovasta solanahasta uusi pohja ja kantalappu.­