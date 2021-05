Valittavana on erilaisia kategorioita. On heteroa, queeria, fantasioita, kimppakivaa, rentoutumista. Kertojana yleensä nainen. Taustalta saattaa kuulua lakanoiden kahinaa, huohotusta, musiikkia, mutta yleensä on vain raukea ääni, joka kertoo eroottista tarinaa.