Herkästä ja hengellisestä musiikistaan ylistetty Van Morrison latelee uudella albumillaan Qanon-iskulauseita.

Herkkänä taitelija­eksentrikkona tunnettu pohjoisirlantilainen muusikko Van Morrison lauloi hempeästi ruskeasilmäisestä tytöstä (Brown Eyed Girl) vuonna 1967 ja kolme vuotta myöhemmin romanttisesta kuutamotanssista lokakuisen taivaan alla (Moondance).

Jazzia ja kelttimusiikkia fuusioinut albumikokonaisuus Astral Weeks (1968) sinetöi Van Morrisonin popmusiikin historian nerojen joukkoon.

Mutta viime vuosina ja etenkin uuden viime viikolla julkaistun albumin myötä fanit ja musiikkikriitikot ovat joutuneet pohtimaan, mitä ihmettä tapahtui Van Morrisonille.

28:n kappaleen tupla-albumilla Latest Record Project, Vol. 1 on koko laidallinen katkeria ja salaliittoteorioista ammentavia kappaleita kuten Why Are You on Facebook?, Stop Bitching, Do Something sekä antisemitismistä syytetty They Own the Media.

”Masentavaa paasausta foliohattuilijalta”, otsikoi The Guardian yhden tähden arvionsa. ”Ilahduttavan kamala”, kirjoittaa puolestaan Rolling Stone. Variety julkaisi tuoreeltaan artikkelin, jossa se luetteli kymmenen ”hulluinta sanoitusta” albumilta.

Van Morrison, 75, on ottanut räyhäkkäämmin poliittisesti kantaa koronapandemian rajoitusten myötä.

HS kirjoitti elokuussa Van Morrisonin aloittamasta kampanjasta, jolla hän yritti saada muusikoita mukaan boikotoimaan esiintymisrajoituksia. Hän kutsui ulostulossaan koronavirukseen leviämisen estämiseksi tehtyjä rajoitustoimia ”pseudotieteeksi”.

Hän julkaisi samalla rajoitusten vastaisia kappaleita, muun muassa No More Lockdownin, jossa hän syytti tieteilijöitä faktojen vääristämisestä.

Syyttely jatkuu uudella albumilla, jossa tulilinjalle joutuvat myös muun muassa tuomarit, valtavirtamedia, psykiatrit, Facebook ja millenniaalikulttuuri.

Vielä vuonna 1967 Van Morrison lauloi empaattisesti tuberkuloosiin kuolevasta tytöstä kappaleella T.B. Sheet. Nyt hän puhuu vaarallisesti vääristäen taudista, joka on tappanut maailmanlaajuisesti yli kolme miljoonaa ihmistä.

Artistin äkilliseltä vaikuttava höyrähdys ei kuitenkaan ole tullut täysin yllätyksenä Van Morrisonin uraa tarkemmin seuranneille.

Los Angeles Times muistuttaa analyysissaan, että laulaja-lauluntekijän epäluottamus auktoriteetteihin tuli esiin jo hänen uransa alussa hänen kiistellessään sopimuksistaan levy-yhtiöiden kanssa.

Pikkuhiljaa epäluottamus on kuitenkin kasvanut vainoharhaisuudeksi. Vuonna 2015 hän alkoi puhua ”propagandaa levittävästä” mediasta ja kutsui musiikkipomoja naruja veteleviksi nukkemestareiksi (”puppet masters”).

Van Morrison Amsterdamissa heinäkuussa 1973.­

Morrison on ollut jo pitkään kiinnostunut new age -hengellisyydestä ja okkultismista, mikä on inspiroinut myös hänen taidettaan.

Aika ajoin hänen hengellisten albumiensa meditatiivisuus sai kuitenkin väistyä myrkyllisten huomautusten tieltä, kuten kappaleella A Town Called Paradise (1986), jolla hän syyttää kollegoitaan musiikkinsa kopioinnista.

Van Morrison kuvaili vuonna 1989 uushenkisyyttään seuraavasti: ”Se on vain toisenlainen, avoimempi tapa etsiä vastauksia kysymyksiin, joihin ei ole löytynyt selityksiä olemassa olevista puitteista.”

Nähtävästi Van Morrison on viime vuosina lähtenyt etsimään vastauksia salaliittoteorioista. Ei liene sattumaa, että uudelta albumilta löytyy Qanon-iskulauseita, kuten ”Do your own research”.

Qanonin syntysijoilla kuvalauta 4Chanissa onkin kaivettu innokkaasti esiin albumin lukuisia salaliittoviittauksia.

Erityisen ongelmallisena kappaleena on pidetty They Control the Mediaa sen antisemitististen sävyjen vuoksi. Se näyttäisi viittaavan tunnettuun antisemitistiseen trooppiin juutalaisista valtamedian hallitsijoina.

”They control the narrative, they perpetuate the myth / Keep on telling you lies, tell you ignorance is bliss”, kappaleessa lauletaan.

Ei vaikuta siltä, että laulussa varsinaisesti kyseenalaistettaisiin kyseistä juutalaisvastaista myyttiä – päinvastoin.

Muitakin omituisia yhteyksiä äärioikeistolaiseen ajatteluun albumilta löytyy, huomauttaa Los Angeles Times. Kappaleella Western Man kerrotaan länsimaisesta miehestä, joka on menettämässä sijaansa maailmassa. Kappale tiivistää vuonna 2017 ilmestyneen The Fall of Western Man -teoksen, jossa peräänkuulutetaan valkoisen miehen ylivallan palauttamista.

Lisäksi Van Morrison laulaa albumilla yhdessä Chris Farlowen kanssa. Farlowe laittoi musiikkiuransa tauolle keskittyäkseen natsiaiheisten muistoesineiden keräämiseen.

Arvioissa on irvailtu sille, että urallaan noin 90 miljoonaa dollaria tienannut Van Morrison kutsuu itseään ainoaksi jäljellä olevaksi kapinalliseksi. Näin on siitä huolimatta, että toinen tunnettu muusikkomiljonääri Eric Clapton, 76, on vastaavalla tavalla noussut kapinaan tiedettä vastaan.

Eric Clapton ja Van Morrison julkaisivat viime vuoden lopulla jopa yhteisen koronavirusrajoituksia vastustavan kappaleen nimeltä Stand and Deliver.

Morrisonin fanit ovat olleet ihmeissään idolinsa uusista edesottamuksista.

”Van Morrison oli olennainen osa lapsuuteni ääniraitaa. Hän oli äitini suosikki 80–90-luvulla. Hänen musiikkinsa on ollut liikuttavaa ja lohdullista. Ja nyt hän on kirjaimellisesti muuttunut hulluksi, äärioikeistolaiseksi sedäksi”, käyttäjä Pitter Patter esimerkiksi kirjoittaa Twitterissä.