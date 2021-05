Charlie Kaufmanin aikuisten animaatio Anomalisa on täysosuma

Vieraantunut mies ja syrjäytynyt nainen kohtaavat hotellissa. Anomalisa-elokuvassa kaikella on merkitys.

Anomalisa on Michaelin ja Lisan tarina.­

Anomalisa ★★★★★

USA 2015

Teema klo 21.25 ja Areena (K12)

Masentunut keski-ikäinen mies Michael (David Thewlis) kohtaa luentomatkallaan epävarman ihailijansa Lisan (Jennifer Jason Leigh), jonka ääneen oitis ihastuu.

Suosikkinäyttelijät tosin kuvataan nukkehahmoina, koska Anomalisa-elokuva (2015) toteutettiin stop motion -animaatiotekniikalla.

Arkitodellisuudesta poik­keavaa maailmaa visualisoidaan elokuvissa usein digitehosteiden muokkaamana näytelmäelokuvana. Animaation tarjoamat loputtomat ilmaisumahdollisuudet jätetään lastenleffojen ja perheviihteen etuoikeudeksi.

Taiteellisten aikuisanimaatioiden vähyys kielinee uskalluksen ja kunnianhimon puutteesta, mahdolliset voitotkin arvioitaneen vähäisiksi. Anomalisan teko turvattiin yhteisörahoituksella. Taiteellisen vapauden saanut animaatio antaa upeasti hyödynnetyn mahdollisuuden kuvallistaa teoksen oleellisimpia vieraantuneisuuden tuntoja.

Amerikkalaiselokuvan palvottu älykkö Charlie Kaufman kirjoitti Anomalisan alkujaan kokeelliseksi näytelmäksi. Hän myös ohjasi ja tuotti teoksen yhdessä animaatiotaiteilija Duke Johnsonin kanssa.

Kaufmanin tuotannon perusteemoihin kuuluvat identiteetin ja minuuden kysymykset. Ensimmäinen toteutunut elokuvakäsikirjoitus Elämäni John Malko­vichina tarinoi surrealistisen fantasian henkilöistä, jotka pääsivät toteuttamaan itseään tunnetun näyttelijän päässä.

Adaptation – minun versioni muotoutui psykologiseksi analyysiksi elokuvakäsikirjoituksen teosta. Salaisen agentin tunnustukset jättää tulkinnanvaraiseksi päähenkilön kertoman. Mieltä ja muistoja tutkiva scifiromanssi Tahraton mieli toi Kaufmanille parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen Oscarin.

Anomalisa kuvallistaa päähenkilönsä sisäisen maailman ulkoisen maailman rusehtaviin sisätiloihin, joissa ei luontoa näy. Ihmisten kokeminen yhdeksi ja samaksi johtaa kafkamaisiin painajaisuuden hetkiin.

Näyttelijä-ääniä on vain kolme. Vaikutus on hätkähdyttävä, kun pääparia lukuun ottamatta kaikki muut roolit tekevä Tom Noonan puhuu peräkkäin sekä vaimona, josta Michael on etääntynyt, että isältään tuliaisia kärttävänä pikkupoikana.

Kerronta korostaa ihmisäänen – puheen ja laulun – sekä kosketuksen, seksuaalisen kohtaamisen, merkitystä. Kaufmanin ihon iloille antaman arvon tarkoituksellisuudesta ei jää epäilystä. Nousuhumalaakin kuvataan poikkeuksellisen osuvasti.

Mikään ei ole tahatonta, kaikella on merkitys. Ettei Lisan sukunimi Hesselman viittaisi sekä nautiskelusta kirjoittaneeseen Hermann Hesseen että Kaufmanille tyypilliseen sukupuolten sekoittamiseen? Jonka Michael unessaan torjuu.

Anomalisa toteutettiin stop motion -animaatiotekniikalla. Kuvassa toinen elokuvan ohjaajista, animaatiotaiteilija Duke Johnson.­