Korkealuokkaiset ja ekologiset vaatteet eivät vanhene vuosien aikana, sanoo vaatesuunnittelija Ilona Pelli.

”Vaatteessa pitää olla karismaa”, vaatesuunnittelija Ilona Pelli sanoo. ”Niin, että sinut pysäytetään kadulla ja kysytään, kenen tuo vaate on.”

Ilona Pelli on kokenut sen monesti itse, esimerkiksi keskellä Pariisia.

”You are the most elegant woman in Rue Rivoli now”, sanottiin kerran.

Diorin myymälässä hänet huomattiin myös: ”Madame, olette pukeutunut niin kuin nyt pitää.”

Suomessa myös muut muodista kiinnostuneet kuin alan ihmiset erottavat Pellin suunnittelemat vaatteet. Ne voi tunnistaa pelkistyneestä ja usein rohkeasti geometrisesta muotoilusta, joka ulottuu käyttö- ja päällysvaatteista iltapukuihin.

Ilona Pellin perhetausta on äidin kautta Keravalla ja Sariolan maineikkaassa sirkussuvussa. Sen myötä hän tutustui lapsena sen alan moniin erityisyyksiin sirkustaiteilijoista elefantteihin.

Kouluaikoina häntä kiinnostivat eniten vaatteet, jotka hän suunnitteli aina itse ja ompelimo toteutti.

”Tädit sanoivat, että kyllä sinun täytyy ryhtyä vaatesuunnittelijaksi. Minä meninkin opiskelemaan Taideteolliseen korkeakouluun, mutta sisustusarkkitehtilinjalle, josta valmistuin vuonna 1977.”

Samaan aikaan sisustusarkkitehtiopintojen kanssa hän opiskeli Taideteollisen iltakoulussa graafisella linjalla.

Vaatemuodin seuraamista hän kuitenkin jatkoi.

”Taideteollisen jälkeen tein sisustusarkkitehdin töitä arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa. Vaatteet ja niiden suunnittelu olivat silloin vain harrastus.”

Pelli oli avioitunut 1972 nuoruudenrakkautensa Markku Susimäen kanssa. Heidän molemmat poikansa syntyivät 1980-luvulla. Samoihin aikoihin Pelli avasi ystävänsä Eija Ahon kanssa Alter ego -nimisen liikkeen, jossa myytiin hänen suunnittelemiaan vaatteita. Oli talouden korkeasuhdanne ja kaikki sujui kunnes 1990-luvun lama yllätti.

”Arkkitehtuuritoimisto supisti toimintaansa ja sisustusarkkitehti lensi ensimmäisenä ulos. Alter Ego -liike lopetettiin ja puoliso sairastui, hän oli happiletkuissa kotona.”

Ilona Pelli keskittyi vaatteisiin ja osti kankaita suunnitellen villajerseystä malliston Marimekolle. Anna-lehdessä toimittaja Tarja Vuokko kehui mallistoa. ”Tämmöistä me tarvitaan”, Pelli muistaa toimittajan kirjoittaneen.

1990-luku ei kuitenkaan ollut freelancer-vaatesuunnittelijan kulta-aikaa. Nykyhetkessä on paljon samaa.

”Nyt eletään sen tyyppistä ­aikaa kuin silloin. Marimekon jälkeen mikään teollisuuslaitos ei ollut kiinnostunut.”

Sisustusarkkitehdin ammatti kantoi taas jonkin aikaa ja Pelli suunnitteli toimistossaan Suomen Pankin silloisen johtajan Sirkka Hämäläisen edustusasunnon.

1995 hän perusti vaatesuunnittelijana osakeyhtiön. Samalla avautui Ilona Pellin nimeä kantava muotiliike. Ympärillä oli vahva turvaverkko ja hyviä assistentteja.

”Se oli rankkaa työntekoa. Olin perustanut yrityksen tietämättä siitä mitään mutta luottaen lahjakkuuteeni.”

Hän oli tullut vaatealalle ilman sen koulutusta. Vaatteiden kaavoittamisen hän oli opiskellut itse. Lopputulos hioutui tuotannossa. ”Design on sitä, että suunnittelijan kädenjälki näkyy ja jalostuu mallistosta toiseen. Pitää olla kaiken aikaa ajan hermolla. Työn laadun täytyy olla korkealuokkaista”, hän määrittelee.

Alan kilpailu on kovaa. Vientiin tähtäävälle vaatesuunnit­telijalle tärkeitä ovat kansainväliset muotimessut. Amerikkalais­asiakkaiden suosimilla Pariisin Atmosphère-messuilla vuonna 2004 Pelli tajusi, että hän on suunnittelijana yhtä hyvä kuin kollegat Saksasta tai Ranskasta.

”Messuille osallistuminen oli kallista ja haastavaa. Se antoi voimaa.”

Ranskassa ja Italiassa hän on käsittänyt, miksi ne ovat olleet tekstiili- ja vaateteollisuuden mahtimaita. Vuosisatoja vanha kulttuuri on identiteettiä rakentava tausta kaikelle. Suomessa on nuori kulttuuri ja tekstiiliteollisuus on Pellin mukaan lähinnä insinöörivetoista. Siitä puuttuu näkemystä ja luovuutta.

Pellin luovuus ei ole hiipunut: ”Olen vain turhautunut, kun enää ei voi tehdä niin paljon kuin pystyisin.”

Häntä harmittaa myös alalla vallitseva ”ikärasismi”. Vanhempien suunnittelijoiden hiljainen tieto ei pääse siirtymään nuoremmille.

Ilona Pellin suunnitelmissa ovat nyt muistelmat ja omaa elämäntyötä esittelevä takautuva näyttely.

”Nykyisin teen vaatteita lähinnä itselleni, mutta tilauksesta myös muille. Monet hyvät asiat, kuten korkealaatuiset ja ekologiset vaatteet eivät vuosien aikana vanhene.”