Norjaan on nousemassa museo öljymiljonäärin valtavalle taidekokoelmalle, mutta esimakua aarteista voi saada jo nyt Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan taidemuseo esittelee ensimmäisenä Nicolai Tangenin merkittävää taidekokoelmaa.

Kuvataide

Uusi kauneus 17.10. saakka Hämeenlinnan taidemuseossa, hameenlinnantaidemuseo.fi.

Norjan eteläkärjessä sijaitsevaan Kristiansandin satamaan rakennetaan parhaillaan museota maailman suurimmalle yksityiselle pohjoismaisen modernismin kokoelmalle.

Nicolai Tangen­

Vuonna 2023 avautuvaan Kunstsiloon tulee esille Norjan öljyrahaston johtajan Nicolai Tangenin massiivinen 4 500 teoksen taidekokoelma.

Ennen lentolippujen varaamista voi kuitenkin suunnata Hämeenlinnan taidemuseoon. Siellä avautunut Uusi kauneus antaa noin sadan teoksen voimin esimakua siitä, mitä Norjaan on tulossa. Tangenin kokoelma tulee ensimmäistä kertaa yleisön nähtäville Hämeenlinnassa.

Birger Carlstedtin Sommitelma (1951) on tiettävästi ensimmäistä kertaa esillä Suomessa.­

Kokoelma koostuu ennen kaikkea pohjoismaisesta abstraktista taiteesta 1920-luvulta vuosi­sadan loppuun. Hämeenlinnaan on tuotu teoksia etenkin suomalaisilta geometrisen abstraktion kärkinimiltä – Birger Carlstedtilta, Lars-Gunnar Nordströmiltä ja Sam Vannilta – mutta esimerkkejä on myös kaikista muista Pohjoismaista, jopa Islannista.

Göran Augustson: Dark Blues, 1971, öljy kankaalle.­

Tavoitteena on osoittaa, että konkretismiksi kutsuttu abstrakti geometrinen taide ei ollut ilmiö vain Suomessa vaan koko Pohjoismaissa. Näyttelyn on kuratoinut Helsingin Sanomien kuvataidekriitikko Timo Valjakka, joka on myös konsultoinut Tangenia teoshankinnoissa suomalaisen taiteen osalta.

Edwin Lydénin Visio (1932) on Suomen ensimmäisiä täysabstrakteja teoksia.­

Uusi Kauneus -näyttely kattaa pääpiirteittäin pohjoismaisen konkretismin koko kehitys­kaaren. Varhaisimmissa, 1920- ja 30-lukujen taitteeseen sijoittuvissa teoksissa esittävyys alkaa väistyä abstraktion tieltä. Edwin Lydénin (1879–1956) Visio (1932) on yksi ensimmäisiä täysabstrakteja teoksia Suomessa.

Yleisön reaktiot olivat kuitenkin pilkkaavia, minkä vuoksi ­abstraktiot jäivät vielä tuolloin yksittäisiksi kokeiluiksi.

Vasta toisen maailmansodan jälkeen konkretismi vakiinnutti paikkansa Pohjoismaissa. Sodan raunioille haluttiin rakentaa ­parempi ja kauniimpi maailma, jonka saavuttamisessa taiteella, muotoilulla ja arkkitehtuurilla oli keskeinen rooli.

Konkretismin ajatuksena oli kehittää uusi, universaali kauneuden kieli pelkistämällä maalaukset perusosiinsa: väreihin, viivoihin ja pintoihin.

Lars-Gunnar Nordströmin Improvisaatio (1949) oli esillä Suomen ensimmäisessä täysabstraktissa näyttelyssä.­

Konkretismin valtakauden alkua edustavat näyttelyssä Lars-Gunnar Nordströmin (1924–2014) kaksi maalausta, jotka olivat esillä Suomen ensimmäisessä täysin abstraktissa taidenäyttelyssä vuonna 1949.

Aluksi konkretismi suosi puhdasta, tarkkarajaista muotokieltä, joka seuraavien vuosikymmenten saatossa sai rinnalleen lyyrisempää ilmaisua sekä vaikutteita pop- ja op-taiteesta.

Outi Ikkala on yksi näyttelyn vähemmän tunnetuista suomalaismaalareista. Kuvassa akryylimaalaus Läpinäkyvä valo vuodelta 1977.­

Erityisen kiinnostavaksi näyttelyn tekevät suomalaismodernistit, jotka ovat jostain syystä – ja suotta – jääneet varjoon taidehistoriankirjoituksessa. Outi ­Ikkala (1935–2011) rakentaa teoksiinsa tilavaikutelmia, jotka näyttävät säteilevän valoa sisältä käsin. Matematiikanopettajana uransa tehneen Pentti Tullan (1937–1988) maalaukset taas flirttailevat optisiin ilmiöihin perustuvan op-taiteen kanssa.

Esillä on myös kolme teosta suomalaissyntyiseltä, mutta täällä huonosti tunnetulta Irma Salo Jægerilta (s. 1928), joka on Norjan tunnetuimpia modernisteja. Teoksia pidettiin sellaisina kansallisaarteina, että niiden kuljettamista varten piti hakea maastavientilupa Norjan val­tiolta.

Tangenin kokoelma on kiinnostava myös sikäli, että se sisältää suomalaismodernistien teoksia, jotka eivät tiettävästi koskaan ole olleet näytteillä Suomessa.

Esimerkiksi Birger Carlstedtin (1907–1975) Pariisissa maalaama Sommitelma (1951) jäi sille tielleen, kunnes Tangen hankki sen kokoelmiinsa. Nyt komea maalaus on ensimmäistä kertaa suomalaisyleisön nähtävillä.

Tangenin kokoelman toinen painopiste on pohjoismainen nykyvalokuvaus.

Sitä näyttelyssä edustaa Elina Brotheruksen (s. 1972) teossarja Seabound (2018–2019), jonka Tangen tilasi varta vasten ko­koelmaansa. Brotherus sai vapaat kädet ja mahdollisuuden viettää aikaa Kristiansandin ympäristössä.

Lopputuloksena syntyi monikerroksinen tutkielma Tangenin kokoelman sijoituspaikasta sekä taidehistoriallisesta jatkumosta, johon se kuuluu.