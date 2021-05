This is England -sarjaa katsellessa ymmärtää, kuinka vahvasti nykyiset sarjat käsittelevät (ylemmän) keskiluokan asioita, kirjoittaa Jussi Lehmusvesi.

Shane Meadowsin ja Jack Thornen käsikirjoittamaan This is England- sarjaan mahtuu samaan aikaan äärimmäisiä lapsuudentraumoja ja paljon huumoria.­

Olen aina pitänyt draamasarjoista ja elokuvista, joissa henkilöhahmojen ohella vanhenevat näyttelijät. Sellaisista kuin Boyhood, jota kuvattiin vuodesta 2002 vuoteen 2013 asti.

Jostain syystä minulta oli mennyt ohi vuonna 2006 valmistunut This is England -elokuva ja sitä seuranneet minisarjat: This Is England ’86 (2010), This Is England ’88 (2011) ja This Is England ’90 (2015).

Ainakin HBO:lla parhaillaan näkyvä sarja kuvaa työläistaustaisten nuorten kymmenen vuoden mittaista taistelua yhteiskuntakelpoisiksi ihmisiksi, ja katsojana heihin kiintyy poikkeuksellisella tavalla. Shane Meadowsin ja Jack Thornen käsikirjoittamaan sarjaan mahtuu samaan aikaan äärimmäisiä lapsuudentraumoja ja paljon huumoria.

Victoria Lee ”Vicky” McClure esittää sarjassa Lolia.­

Sarjaa katsellessa ymmärtää myös, kuinka vahvasti nykyiset sarjat käsittelevät (ylemmän) keskiluokan asioita. Esimerkiksi menestyssarja This is Usiin verrattuna This is Englandissa ihmiset ovat karun näköisiä, vaatteet rumia ja asunnot hirvittäviä.

Rosoisuus toimii. Koskaan en muista liikuttuneeni entisen skinheadin kohtalosta yhtä voimakkaasti.

This is England -sarja HBO Nordicilla.

Sesa Lehdon ja Sami Saikkosen roolihahmojen tunteet kuumenevat. Muissa rooleissa nähdään Katimari Niskala, Elias Salonen ja Anna Veijalainen­

Mahtava teatterikokemus

Kävin hiljattain katsomassa brittiläistä draamasaamista myös teatterissa. Näytelmä oli Lucy Kirkwoodin läpimurtoteos NSFW, joka kertoo kahdesta lehtitoimituksesta: miestenlehdestä ja naistenlehdestä. Ajankohtaisemmalta tuntui naistenlehden päätoimittajan laskelmoiva pohdinta, kuinka saada naislukijat kokemaan epätäydellisyyden tunteita elämästään ja vartalostaan.

Teatterikokemus oli koronatyyppinen. Meitä oli Hakaniemessä sijaitsevan KokoTeatterin katsomossa kuusi ihmistä, näyttelijöitä lavalla yksi vähemmän.

Silti teatterin kokeminen pitkästä aikaa livenä oli mahtavaa. Ainoastaan täyden katsomon yhteisnaurua jäi kaipaamaan.

Sitä suuremmalla innolla odotan syksyä. KokoTeatterin suurin satsaus näyttää olevan uusi kotimainen Norminäytelmä, jossa käsitellään sukupuolen ja seksuaalisuuden normeja. Esityksessä neljä näyttelijää, Cécile Orbin, Petriikka Pohjanheimo, Christal Snow ja Jani Toivola, tekevät yhteensä neljäkymmentä roolia.

NSFW:n voi nähdä striiminä vielä ensi keskiviikkona.

NSFW KokoTeatterissa 19.5. klo 19.

Järjettömiä asioita on Saara Turusen kolmas romaani.­

Bongaa kollega romaanista

Tunnustus: vakoilen kirjoista toimittajakollegoideni tekemisiä.

Parhaita siihen ovat Antti Holman ja Saara Turusen autofiktiiviset romaanit. Varsinkin Turusen tuotannosta on helppo löytää todellisia tapahtumia.

Turusen uusimmassa Järjettömiä asioita -romaanissa on laaja kuvaus hänen erääseen urbaaniin aikakauslehteen antamastaan haastattelusta. Nimiä ei mainita, mutta selvää on, että kyseessä on Image.

Lukemiskokemus oli paitsi viihdyttävä yleissivistävä. En koskaan ole tiennyt sitäkään, että aikakausilehdissä kuvia lavastetaan kuvia noin säännönmukaisesti. Turusen mukaan kuvissa hänen nukkumatakkunsakin oli todellisuudessa kampaajan työnäyte ja pyjama tuotu – jos oikein muistan –jostain keskustan vaatehtimosta.

Googlaamalla asia varmistuu. Kuvissa Turunen näkyy sängyn laidalla kuorimassa mandariinia, aivan kuten kirjassaan kuvailikin.

Kirja muuten toimii hienosti Krista Kososen lukemana.

Eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa 6.5.–12.5.

Kaunokirjallisuus

1) Elizabeth Strout: Olive, taas.

2) Hanna Brotherus: Ainoa kotini.

3) Vigdis Hjorth: Onko äiti kuollut.

4) Martta Kaukonen: Terapiassa.

5) Yaa Gyasi: Maa ja taivas.

6) Jukka Laajarinne: Mykistynyt mies.

Tietokirjat

1) Jarkko Jokelainen: Smack: Kuolemaantuomitun laulu

2) Saara Turunen ja Petra Maisonen (toim.): Suurteoksia.

3) Mika Saukkonen: Annimari Korte: Yli kaikkien aitojen.

4) Seppo Saario: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin.

5) Jani Toivola: Rakkaudesta.

6) Tiedenaiset: To do: Terveys