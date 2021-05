The Cabin in the Woods -kauhuelokuvan loputtomat viittaukset muihin leffoihin herättävät pientä ihailua, vaikka muuten se on korkeintaan nokkela

Buffy, vampyyrintappajan tekijänä tunnettu Josh Whedon ei onnistunut elvyttämään lajityyppiä The Cabin in the Woods -elokuvallaan.

The Cabin in the Woods ★★★

USA 2011

TV2 klo 21.00 ja Areena (K16)

Kauhuelokuva on pudonnut viihteen valtavirrasta jo ajat sitten. Lajityypin yleisesti arvostetut teokset ovat harvassa, ja uutta on keksitty hyvin vähän tosi pitkään aikaan.

The Cabin in the Woodsia on diggailtu aika laajalti, mutta sekin on pitkälti sisäpiirin vitsi.

Elokuvassa on monista teinikauhun klassikoista puhki kulunut alkuasetelma: joukko kaupunkilaisnuoria lähtee viikonlopuksi maalle metsämökkiin. Kaikki tietävät, kuinka siinä käy. Jokin käy kimppuun ja alkaa teurastaa teinejä.

Mutta tässäpä tuttu juttu on kääritty toiseen. Taustalla häärii tieteiselokuvissa usein nähtyjä kaheleita tieteilijöitä punomassa juoniaan. Paketin ei ole tarkoituskaan vaikuttaa uskottavalta vaan iskeä silmää lajityypin faneille ompelukoneen vauhdilla.

Ero parodioihin on, että tässä ollaan olevinaan vakavissaan, pidetään naama pokkana, vaikka kieli luikertaa poskessa.

Mitä enemmän tunnistaa loputtomia viitteitä muihin leffoihin, sitä enemmän hupia sopasta irtoaa. Pop-palapelin yletön ja ahnas runsaus herättää pientä ihailua, vaikka onkin korkeintaan nokkela.

Elokuvan ohjasi esikoisenaan Drew Goddard, mutta idea oli lähtöisin Josh Whedonilta. Molemmat ovat tehneet Buffy, vampyyrintappaja -sarjaa ja kirjoittivat tämän yhdessä. Whedon on työskennellyt paljon Marvelin supersankareiden parissa, sekä elokuvissa että sarjakuvissa.

Ennakkoon Whedon uhosi, että herättää kauhuelokuvat uudelleen henkiin The Cabin in the Woodsilla. Vaikka kehuja tuli, lajityyppi jäi yhä zombihorteeseen.