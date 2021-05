Akseli Kuhalammen podcastjännäri Polar Voyage on kliseinen mutta tarinassa on imua

Radioplayssa julkaistu vauhdikas Polar Voayge kertoo lentokonekaapparista.

Eletään vuotta 1972. Suomessa on paljastunut valtava rikollisjärjestö. Sen tuntemattoman jäsenen pakomatka vaihtuu lentokonekaappaukseksi, joka päättyy uhkarohkeaan laskuvarjohyppyyn.

Runsaan kahvinjuonnin, räjähdysten ja tuhansien kilometrien jälkeen tarinan hahmot, oudon rehellinen rikollinen ja sivuraiteelle ajettu työnarko­maani poliisi, kohtaavat autiolla Ivalon lentokentällä, josta löytyy jotakin käsittämätöntä.

Akseli Kuhalammen kirjoittama, ohjaama, äänisuunnittelema ja säveltämä Polar Voyage on podcastina toteutettu kuunnelman ja äänikirjan välimaastossa liikkuva jännäri. Näyttelijöinä on teoksen tuottaneen ­Radioplayn taustalta löytyvän Bauer Median väkeä ja Kuha­lam­men ystäväpiiriä.

Jos Kuhalampi olisi kirjailija, hänellä olisi ehkä apunaan kustannustoimittaja, joka pienin vedoin olisi tehnyt tekstistä toimivamman ja poistanut muutamat kauneusvirheet. Kliseisyydestään huolimatta tarinassa on imua. Äänisuunnittelu junnaa välillä paikallaan, mutta mukana on myös kohtauksia, joissa äänillä on itsenäistä kerronnallista merkitystä.

Kuhalampi debytoi Fyyri-kuunnelmallaan vuonna 2019. Siitä ison askeleen eteenpäin ottanut Polar Voyage on tekemässä Kuhalammesta käytännössä Suomen ainoan Yleisradion ulkopuolella toimivan kuunnelmakirjailijan.

Polar Voyage jättää ilmaan odotuksen, onko jatkoa jälleen luvassa. Se myös herättää kysymyksen, voisiko äänidramaturgialla olla suurempi rooli joissain äänikirjatuotannoissa.

Polar Voyage, Radioplay.