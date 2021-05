Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin pelkkä seksi.

Voiko seksuaalisuudesta ja seksielämästä saada enemmän irti? Sitä tarkastelee terapeutti Maaret Kallion ja toimittaja Taru Jussilan teos Syvyyttä seksiin, joka ilmestyi alkujaan vuonna 2010.

Tekijöiden mukaan omaa seksuaalisuuttaan voi hoitaa ja vaalia, jolloin se myös antaa enemmän. Jokaisella on mahdollisuus voida seksuaalisesti paremmin.

”Kirja auttaa pohtimaan omaa seksuaalisuutta ja sen toteutumista rehellisesti”, Minerva-kustannus kuvailee tiedotteessaan parivaljakon kirjaa. ”Se rohkaisee panostamaan omaan seksuaaliseen hyvinvointiin ja elämän tärkeimpään ihmissuhteeseen.”

Kirjasta löytyy tienviittoja, joiden avulla voi sekä yksin että kumppanin kanssa pohtia ja työstää seksuaalielämän haasteita, muutostarpeita ja toiveita.

Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin pelkkä seksi. Kallion ja Jussilan kirjan tavoitteena on ohjata lukijansa seksuaalisuuden syvimmälle lähteelle: mielen ja läsnä olevan kokemisen tasolle.

Maaret Kallio on psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, tietokirjailija ja työnohjaaja. Hän on peruskoulutukseltaan sosionomi, jolla on lisäksi kognitiivis-analyyttisen psykoterapeutin ja pohjoismaisen kliinisen seksologian yhdistyksen seksuaaliterapeutin pätevyys.

Taru Jussila on kirjoittanut terveydestä, hyvinvoinnista ja ihmissuhteista muun muassa Kauneus ja Terveys-, Jade- ja Apu-lehtiin.