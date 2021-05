Milka Luhtaniemen Kirnu-runoteoksessa pyörivät puhuttelevasti keskenään ihmiskunnan pieni ja suuri tapahtuminen.

Milka Luhtaniemi on valmistunut dramaturgiksi Teatterikorkeakoulusta ja työskentelee esitystaiteilijana.­

Milka Luhtaniemi: Kirnu. Gummerus. 71 s.

Joskus taideteoksen nimi vie kuin salasana sen maailmaan. Kun Milka Luhtaniemen (s. 1992) Kirnu ei tuntunut avautuvan ensilukemalla, lähdin nöyrästi uuteen yritykseen esikoisrunojen nimestä.

Vanhaan maito­talouteen kuulunut, kermasta voita mylläävä laite on antanut kuvainnollisen nimen esimerkiksi hiiden­kirnuksi kutsutulle geologiselle muodolle. Kirnuja yhdistää syvä, pyöreä muoto sekä verbi kirnuta, ainetta liikkeessä pitävä tekeminen.

”Planeetta kirnuaa meitä” on toistuva kosminen kuva Luhta­niemen säkeissä, ja siihen liittyy vahvasti ajallisuuden käsite. ”Miljoonien vuosien aikana planeetan geologinen jänne räjähtää koko ajan vähän. – – Manner­laatat kallistuvat toisiinsa ja katoavat // Feel the small dance… it’s always there”.

Vähäinen, havaitsematon tapahtuminen – pikku tanssi – rinnastuu planeetallisen kokoluokan prosesseihin.

Tässä risteyksessä Kirnu alkaa puhua lukijalleen: pieni ja suuri, tuntemukset ja mannerlaatat, ruumis ja mieli, minä ja sinä.

Runot palaavat yhä uudestaan puhuttelumuotoon kun minä suuntaa lauseita sinälle. Puhuja on jakautunut ja subjektin paikan saattaa hahmottaa minäksi ja toiseksi: äänellä tai äänillä on monta suuntaa.

”Vien itseäni pitkille kävelyille” on eräänlainen koronavuoden itsesäätelyn perustilanne.

Luhtaniemi kirjoittaa subjektin muuttuvien tilanteiden tarkastelun vielä pidemmälle: ”Mitään kokemusta ei voi kokea uudestaan samalla tavalla. Siispä sinun pitää / muistuttaa minua. Soita aamulla, kaukaa tähän kohtaan. Puhu läheltä / kunnes herään.”

Kirnun kokemuksellinen maailma pyörii vaikeasti sanoittuvalla vyöhykkeellä: aistimukset, tunteet, eleet, ilmeet, kaikki olemista ja tuntumista muotoilevat muka pienet asiat.

”Millainen olit ennen kuin synnyit. // Katositko kahden muun asian väliin kuin tuoksu tai huimaus.” Luhtaniemi tavoittaa ilmaisussaan taitavasti runovoiman vanhoja tehoja, synestesiaa eli aistimusten kietoutuneisuutta.

Kielen ja ruumiin suhde on ikiaikainen dilemma, tietoisuuteemme on alisteinen aistien välittämälle tiedolle. Nykyihmistieteissä hahmoteltu ’affektiivinen käänne’ on merkinnyt juuri ruumiilliseen ja kokemukselliseen kietoutuneen tiedon ja tietämisen tutkimista.

Taiteissa, ja etenkin runoudessa, näillä apajilla on viihdytty aina. Nykytaiteiden monialaiset muodot hakeutuvat jatkuvasti niin kutsutun eletyn ruumiin alueelle. Myös Luhtaniemellä on monitaiteinen tausta: hän on koulutukseltaan dramaturgi ja työskentelee esitystaiteilijana.

Esikoisrunot levittäytyvät teoksen sivuille yksisäkeisistä aina laajempiin proosarunomaisiin teksteihin saakka. Lukiessa saa siirtyillä edestakaisin, tarkastaa asentoaan ja havaintojaan kaiken aikaa. Mikään äänikirja Kirnu ei hienovaraisessa tekstuaalisuudessaan ole.

Toisinaan säkeiden rinnastukset tuntuvat pakenevan merkityksellistymistä tehokkaasti, sitten taas välittyy voimakas tunnistaminen.

Runouden koronavuosi ei mennyt jälkiä jättämättä:

”Yritän olla ajattelematta lakkaamatta mitä ajattelen lakkaamatta. Parasta tänään on kiirehtiä kotiin kuten kaikki. Minäkin kaadun sisäänpäin. Joku kirjoittaa minua puhtaaksi. Jotain alkaa kesken.”

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.