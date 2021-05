Eri maiden sijaan Amerikan Euroviisuissa kilpailevat 50 osavaltion, viiden USA:n territorion ja Washington D.C:n edustajat.

Euroviisut matkaavat Yhdysvaltoihin, se on nyt lähes varmaa.

Yhdysvaltojen suurimpiin televisioyhtiöihin kuuluva NBC hankki Yhdysvaltojen oman Eurovision laulukilpailun eli American Song Contestin lähetysoikeudet, tiedotti Euroviisuja järjestävä Euroopan yleisradioyhtiöiden liitto EBU perjantaina.

Tällä tietoa ensimmäinen American Song Contest järjestetään vuonna 2022. Tämä on ainakin NBC:n suunnitelma.

Formaatti on samanlainen kuin Euroviisuissa: sooloartistit, duot, yhtyeet ja dj:t voivat osallistua kilpailuun säveltämillään kappaleilla, musiikkityyli voi olla mitä vain, ja karsintojen ja semifinaalien kautta päästään finaaliin.

Finaalin voittajan valitsevat äänestäjät Euroviisujen malliin. Kaikki lähetykset ovat suoria.

Eri maiden sijaan Amerikan Euroviisuissa kilpailevat 50 osavaltion, viiden USA:n territorion ja Washington D.C:n edustajat.

Yhteensä yli 20 Eurovision-kilpailua tuottanut joukko Anders Lenhoff, Peter Settman, Christer Björkman ja Ola Melzig hankkivat Euroviisujen formaatin oikeudet Yhdysvaltoihin.

”Eurovision laulukilpailu on maailman suurin livemusiikkitapahtuma, ja on suuri kunnia tuoda se Yhdysvaltoihin ja muuttaa unelmamme American Song Contestista todellisuudeksi”, ryhmä kertoi tiedotteessa.

Ruotsalainen Björkman, joka edusti vuonna 1992 Euroviisuissa kotimaataan kappaleella I morgon är en annan dag, on tuottanut Ruotsin Euroviisu-edustajakilpailua Melodifestivalenia vuodesta 2002 ja tuottanut myös maassa järjestetyt vuoden 2013 Euroviisut. Hän on myös kuulunut useiden maiden Euroviisu-tuomaristoihin.

Björkman sanoi helmikuussa SVT:lle, että American Song Contestilla on mahdollisuus yhdistää Yhdysvallat.

”Kun kilpailu luotiin Eurooppaan, tarkoituksena oli yhdistää sodan tuhoama maanosa. He eivät ole kaukana siitä, he ovat hyvin polarisoituneita, ja tarvitsevat jotain yhdistävää. Me uskomme, että tämä voi olla sitä.”

Euroviisuja on aiemminkin yritetty levittää ympäri maailmaa. Vuonna 2016 EBU solmi yhteistyösopimuksen Australian yleisradioyhtiön SBS:n kanssa. Vireillä oli tuolloin Euroviisujen oma aasialainen versio. Se ei kuitenkaan ole edennyt mihinkään.

Sen sijaan Euroviisuista mallia ottanut AfriMusic Song Contest on järjestetty jo kolme kertaa, mutta se on paljon pienimuotoisempi show, ja järjestetään vain verkossa.