Jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut siirtyivät viime vuonna pandemian takia, mutta nyt niihin on aikaa enää alle kuukausi.

Kisojen järjestäminen lienee varmaa viimeistään, kun turnauksen virallinen tunnuskappale julkaistaan. Se tapahtui perjantaina. We Are The People -kappale on suositun hollantilaisen dj:n ja tuottajan Martin Garrixin ja U2:n Bonon ja The Edgen yhteistyö.

Garrix aloitti kappaleen tekemisen kolme vuotta sitten, ja kun alun kitara kuulosti aivan U2:lta, hänen managerinsa sanoi, että pyydä Bonoa ja The Edgeä mukaan, kertoo muun muassa Rolling Stone -lehti. He suostuivat.

Julkaistu kappale kuulostaakin ehdalta U2:lta, The Edgen kitara kuulostaa yhä samalta, ja kun Bono on ollut tekemässä melodioita ja sanoja, on We Are The People lähinnä uutta U2-materiaalia sitten vuoden 2017 Songs of Experience -levyä.

Uefan tiedotteen mukaan kappale tutkii nykymaailman kohtaamia haasteita ja yrittää samalla löytää yhteisen vastauksen niihin.

Yhteinen vastaus Bonon lyriikoiden mukaan: We are the people we've been waiting for, me olemme odottamiamme ihmisiä.

We Are The People -kappaleen voi kuunnella esimerkiksi Spotifysta tai Youtubesta.

Vuoden 2016 EM-kisojen tunnuskappale David Guettan ja Zara Larssonin edm-kappale This One's for You. Kisojen avajaisten esiintyminen viisi vuotta sitten oli yleisen arvion mukaan suuri floppi.