Venäjän avaruusjärjestö Roskosmos ilmoitti tällä viikolla, että se lähettää lokakuussa kansainväliselle avaruusasemalle näyttelijä Julia Peresildin ja ohjaaja Klim Šipenkon.

Tarkoituksena on tehdä ensimmäinen fiktioelokuva avaruudessa. Elokuvan työnimi on Vizov, suomeksi Haaste. Ria-uutistoimiston mukaan elokuva kertoo kirurgista, jonka täytyy pelastaa loukkaantunut kosmonautti ennen paluuta Maahan.

Roskosmos ilmoitti yhdessä Venäjän valtiontelevision kanssa marraskuussa 2020, että projekti on käynnissä, ja sille haetaan sopivaa näyttelijää. Šipenko oli jo tuolloin valittu ohjaajaksi. Šipenkon ohjauksiin kuuluu muun muassa vuonna 2019 julkaistu komediaelokuva Kholop eli Orja, joka on Venäjän elokuvabisneksen tuottoisin teos. Myös näyttelijä Julia Peresild on Venäjällä tunnettu ja suosittu. Hän on näytellyt muun muassa vuoden 2015 elokuvassa Sevastopolin taistelu.

Peresildin ja Šipenkon koulutus avaruuslentoa varten alkaa viimeistään kesäkuun alussa, Roskosmos kertoo.

Avaruudessa tehtävä elokuva on Roskosmosin mukaan osa laajempaa tiede- ja koulutusprojektia, joka pitää sisällään myös joukon dokumentteja Sojuz-kantoraketista, avaruusteollisuudesta ja siellä työskentelevistä asiantuntijoista. Tarkoituksena on näyttää, että avaruuslennot ovat vähitellen muidenkin kuin ammattilaisten käsien ulottuvilla.

Myös Nasalla on hanke tehdä elokuva avaruudessa. Siitä kerrottiin noin vuosi sitten. Sen tähtenä on Tom Cruise, ja Elon Muskin Spacex-yhtiö on hankkeessa mukana. Vuosi sitten kerrotiin, että Cruisen ja Muskin tavoitteena on kuvata elokuva ensi kertaa avaruudessa, mutta projektin aikataulusta ei ole virallista tietoa.

Epävirallisten tietojen mukaan Cruise ja ohjaaja Doug Liman olisivat kuitenkin lähdössä kansainväliselle avaruusasemalle myös lokakuussa, eli asemalla saattaa olla tekeillä yhtä aikaa kaksi eri elokuvaa.

Koska Roskosmos ilmoitti virallisesti, että venäläisten elokuvantekijöiden lähtö on lokakuun 5. päivä, on todennäköistä, että Venäjä tekee kaikkensa ottaakseen avaruuselokuvakilpailun ensimmäisen sijan.

Kuinka hyvä ensimmäisestä avaruudesta kuvattavasta elokuvasta tulee, se on toinen kysymys.

Roskosmos ilmoitti tällä viikolla myös, että se lähettää joulukuussa kansainväliselle avaruusasemalle kaksi turistia 12 päivän lennolle, japanilaisen miljardöörin Yūsaku Maezawan ja hänen assistenttinsa Yōzō Hiranon. Maezawa on Japanin suosituimman vaateverkkokaupan Zozon perustaja.

Lisäys 16.5. kello 13.39: Lisätty epävirallinen tieto, että myös Cruise ja Liman saattavat lähteä asemalle lokakuussa.