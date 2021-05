Japanilaisyhtye Chai laulaa alakouluenglannilla pingiksestä. Tuaregikitaristi Mdou Moctar tekee ääripoliittista psykedeliarockia. Kaikkiruokainen popin kuluttaja kiittää.

Rock / albumi

Mdou Moctar: Afrique Victim. Matador. ★★★★

Pop / albumi

Chai: Wink. Sub Pop. ★★★★

Nollakymmenluvun lopulla indie globalisoitui. Brittiläis-srilankalaisen M.I.A.:n juureton elektro oli kuin matkamuistokokoelma kaikilta maailman klubeilta. Vampire Weekend teki biisejä diplomaateista, contra-sisseistä ja kolonialismista. Estetiikka oli lainattu Talking Headsilta ja Paul Simonilta, jotka olivat lainanneet sen 1980-luvulla ”maailmalta”.

Yhtyeen keulakuva Ezra Koenig pohti tuolloin blogissaan, miten vaikea aitouden konsepti on hänenkaltaiselleen neljännen polven Ivy League -opiskelijalle, juuristaan revitylle amerikanjuutalaiselle, keskiluokkaiselle newjerseyläiselle, myöhäishippien lapselle: ”Ilmiselvä vastaus on, että minä, kuten me kaikki, olemme todellisia postmoderneja kuluttajia, otamme paloja sieltä täältä ja annamme vain estetiikantajun olla oppainamme.”

Hieman yli kymmenen vuotta myöhemmin käsillä on pop-globalisaation seuraava vaihe, jossa vaikutteita keräävät kosmopoliitit ovat kadonneet välistä ja loputkin kieli- ja melodiamuurit murtuneet.

Suomestakin käsin voi todeta, että kevään ilostuttavimman indielevyn tekee japanilaisbändi Chai, ja psykedeelisen rockin hurjin kitaristi on läntisen Saharan tuaregeihin kuuluva Mdou Moctar.

Muitakin on: teksasilaisyhtye Khruangbinin nimi tarkoittaa thain kielellä lentokonetta – täsmällinen kuvaus yhtyeen tekoglobaaliudesta. Arooj Aftab varttui Pakistanin Lahoressa kuunnellen sikäläistä perinnemusiikkia ja Jeff Buckleytä – joilta kevään kaunein lauluntekijälevy kuulostaa.

Kaikki ovat jo indiekoneiston sisällä. Chain levyn julkaisee Nirvanasta parhaiten tunnettu seattlelaislevy-yhtiö Sub Pop, Mdou Moctarin toinen maineikas indiemerkki Matador. Muutosta on siivittänyt paitsi kiinnostus tekijöiden moninaisuuteen, myös yleisön kaikkiruokaisuus – se todellinen postmoderni kuluttajuus.

Popnörtit louhivat internetin tyhjäksi kadonneista angloamerikkalaisista aarteista jo kauan sitten, mutta ei seikkailtava musiikki siihen lopu.

Läpi on kahlattu japanilainen sisustusmusiikki ja saman maan 1980-luvun pop-aarteet. Intialainen Charanjit Singh on osa diskokaanonia, kamerunlainen Francis Bebey kuulostaa yllättävän paljon siirtomaaherra Serge Gainsbourgilta ja mites olisi espanjalainen happoeksotiikka vuosilta 1983–1990: La Ola Interior -kokoelma ilmestyi juuri. Suosittelen!

Myös Chai ja Mdou Moctar ovat enää musiikkia muiden joukossa. Tuaregibändi Tinariwen on ravannut Suomessa alituiseen. Selvää sukua Mdou Moctarin jumitus on myös saksalaisen Canin krautrockille.

Tokiolaisen nelikon ratkiriemukkaissa lauluissa soi 1980-luvun synteettinen techno kayō, Annien elektrohittipurkka Chewing Gum ja Gwen Stefanin Harajuku Girls -kappaleen muovinen kawaii-söpöily.

Stefania on vielä viime vuosinakin vaadittu tilille vuonna 2004 julkaistun kappaleen japanilaisrepresentaatioista, mutta Chai ottaa naivismin täysin omakseen. Winkin japaninkielisiin biiseihin on laitettu mukaan puolet englantia.

”It's okay, it's okay, everything is okay / because I believe in you and me”, yhtye laulaa liikuttavan ihanassa Action-kappaleessa. Toinen huippubiisi Ping Pong! kertoo pingiksestä onsen-kylpylässä. Kertosäe kuulostaa animetunnarilta.

Mdou Maoctar kuvattuna Quebeckissä Kanadassa heinäkuussa 2019. ­

Mdou Moctar laulaa tamašekiksi ja ranskaksi, mutta on varta vasten julkaissut tekstien englanninnokset. Hän on häälaulaja mutta myös punklaulaja, jolle sähkökitara on väline tuoda epämukavimmat mahdolliset poliittiset kysymykset julki.

”Afrikka on niin monen rikoksen uhri. Miksi tämä tapahtuu? Mikä on syy tälle?”, hän laulaa Afrique Victimen nimikappaleessa. Kun Moctar alkaa sen puolivälissä kirjaimellisesti raapia sooloa soittimestaan ulos, tuntuu kuin kitarasta purkautuisi jokin toismaailmallinen yhteiskunnallinen energia, mihin laiskanpulskeilla nykyrokkareilla ei ole ollut kosketusta vuosikymmeniin.

Seitsenminuuttinen laulu on ennen kuulemattoman raivokas rock kolonialismia vastaan ja kerrasta klassikko.

Postmodernismi ei ole ollut hyvässä huudossa sitten Koenigin aikojen. Verkon kulttuurisodissa se yritetään hylätä ja tunkea takaisin pulloon. Taidekriitikko Nicolas Bourriaud kirjoitti jo vuonna 2001 ”post-tuotannon” ajasta, jossa lainailusta ja yhdistelystä on vasta luovuuden alku.

Miksi muuten Moctar soittaisi valkoista Fender Stratocasteria vasenkätisesti kuin Jimi Hendrix, mutta pyytäisi rohkaisua Allahilta?

Chai menee vielä kauemmas rockin juurille. Englanniksi voi laulaa kuulopohjalta – kysykää vaikka Remulta. Little Richardin Tutti Frutin alkumölinäkin on siksi niin vastustamaton, ettei kukaan osaa laulaa sitä oikein eikä se tarkoita mitään.

Kriitikon valinnat: The Rasmuksen paluu ja huonekasvien sävellahja

Ambient / Albumi

Green-House: Music for Living Spaces. Leaving. ★★★

Syntetisaattori­säveltäjä Mort Garsonin albumi Mother Earth’s Plantasia on viime vuosien kauneimpia ja kummallisimpia arkistolöytöjä. Vuonna 1976 julkaistua levyä jaeltiin kukkakaupoissa ja sen väitettiin parantavan huonekasvien kasvua.

Nyt losangelesilainen Olive Ardizoni tekee Green-House-nimellä melko täysiveristä Garson-pastissia millenniaaleille, jotka leikkivät elämänhallintaa pitämällä peikonlehtensä elossa. Sunflower Dance -kappale on erinomainen jäljitelmä esikuvastaan ja japanilaissäveltäjä Hiroshi Yoshimurasta. Muuten saan parempia tuloksia alkuperäisistä versioista. Kasvieni mielipidettä en ole kysynyt enkä kysy.

Indie / albumi

Pascal: Fuck Like a Beast. Novoton. ★★★

Pascal on ruotsalainen kulttibändi ja kriitikkosuosikki, jonka suosio ei kuitenkaan ole kuulunut lahden yli, vaikka ainakin bob hund -faneille varmasti kelpaisi. Trion post-punk on hermostunutta ja lohdutonta, mutta angstisuuden tuolta puolen – vähän kuin Ruotsin Mana mana tai Pixies raaputtamassa mielisairaalan seinään iskulauseita kuten jag mår så jävla bra.

Epätasaiselta levyltä soittolistoille kannattaa tallettaa nimibiisi ja katarttinen päätös Jag hatar allt, jossa solisti I.B. Sundström listaa vihaamiaan asioita: miehet, naiset, uskonto, kaikki musiikki, sinun vanhempasi, minä itse. Pilalla, sanoisi DJ Ibusal.

Pop / single

Olivia Rodrigo: good 4 u. Geffen. ★★★★

Olivia Rodrigon ensimmäinen single Driver’s Licence oli jättislovari, joka kelpasi jokaiselle. Deja Vu kiinnitti laatutietoisten popfanien huomion. Good 4 u jatkaa linjakasta artistibrändäystä. Alussa on hieman Billie Eilishiä, mutta kertosäkeessä Rodrigo on kuin Z-sukupolven Kelly Clarkson eikä se Avril Lavigne, jota hänestä on pedattu. Eikä siinä mitään, onhan Clarksonin Since You’ve Been Gone 2000-luvun parhaita kitarahittejä. Debyyttilevy Sour ilmestyy perjantaina ja kutkuttaa jo Billie Eilishiäkin enemmän. Kitaran valtavirtacomeback on selvä ja varma. Pian sen kuulee Suomessakin. Vaan kuka tekee anthemin, jota ei pääse tai halua päästä pakoon?

Rock / single

The Rasmus: Bones. Playground. ★★

The Rasmus -yhtyeen uutuussingle on keskitien rockia saksalaiseen tapaan. ­

The Rasmuksella olisi mainio hetki kunnianpalautukselle. Nostalgiakierto osuu 2000-luvun alkuvuosiin eikä pehmopunkia ja kevytangstia ole koskaan arvostettu samalla tavoin kuin nyt.

Vaan Bones-single ei palauta yhtyettä tutkalle hiljaisen vuosikymmenen jälkeen. Se on keskitien rockia saksalaiseen tapaan eli vailla relevanssia, ei kelvoton, mutta välittömästi unohtuva. Spotifyn mukaan yhtyeen fanikunta keskittyykin tätä nykyä Meksikoon, Peruun ja Chileen. Yleisöt ovat ehkä suomalaisittain mittavia, mutta ilahduttavatko ne markkina-alueilla, joille esteettinen näkemys menee kuolemaan.