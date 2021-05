Vuoden 1894 helmikuussa taiteilija Helene Schjerfbeck matkusti stipendiaattina Wieniin. Matkalla oli selkeä tarkoitus: Schjerfbeckin oli määrä kopioida teoksia Kunsthistorisches Museumin kokoelmasta, osaksi Suomen Taideyhdistyksen kopiokokoelmaa.

Maalaustaiteen mestariteoksista muodostuvaa kokoelmaa oli alettu rakentaa pian Taideyhdistyksen perustamisen (1846) jälkeen, kun havaittiin, ettei eurooppalaisten merkkiteosten ostaminen Suomeen onnistuisi Pietarin ja Tukholman museoiden tyyliin. Teokset olivat liian kalliita.

Kun Ateneumin taidemuseo valmistui vuonna 1887, kopioille oli entistäkin enemmän tilausta.

Taiteilijoille Taideyhdistyksen stipendit olivat kullan arvoisia, sillä ne avasivat mahdollisuuden matkustaa. Kopioiden teko oli opettavaista, vaikka maistuikin välillä puulta ja vei aikaa omalta luomistyöltä.

Schjerfbeck kopioi 1890-luvulla muun muassa Espanjan suurimpiin kuuluvan taiteilijan Diego Velázguezin 1600-luvun puolivälissä maalaamia teoksia. Kopio Hans Holbein nuoremman maalaamasta Sir Richard Southwellin muotokuvasta odottaa tällä hetkellä katsojiaan Salon taidemuseossa viikko sitten avatussa Aito vai ei? -näyttelyssä. Sen vierellä on toinenkin Schjerfbeck, kopio Frans Halsin maalauksesta Mies leveälierisessä hatussa sekä Magnus Enckellin maalaama ”Leonardo da Vinci” eli Enkeli, kopio da Vincin teoksesta Marian ilmestys.

Helene Schjerfbeck: Kaarle –herttua häpäisee Klaus Flemingin ruumista, n. 1879,on vapaasti kopiotu Edelfeltin teoksen mukaan. Teos on lainassa Salossa Vaasan kaupungin museoilta, Karl Hedmanin taidekokoelmasta.

Näiden lähettyvillä Salon taidemuseossa on esillä esimerkiksi Eero Järnefeltin teoksia ja Birger Carlstedtia – sekä ”Järnefeltin” teoksia ja ”Birger Carlstedtia”, sillä aitojen maalausten rinnalle on ripustettu asianomaisten taiteilijoiden tyyliin tehtyjä töitä. Niissä ei ole enää kyse kopioista vaan väärennöksistä. Teokset on signeerattu väärennetyn nimiin, erehdyttämistarkoituksessa.

Nikolai Lehdon (1905– 1994) aitoja teoksia ja yksi väärennös. Teokset ovat esillä Salon taidemuseon Aito vai ei? -näyttelyssä. Näyttely on avoinna syyskuun 5. päivään saakka.

“Harjaantunut silmä näkee, että teoksella ei ole sielua”, pohtii Salon taidemuseon johtaja Susanna Luojus väärennösten äärellä. Harjaantunutta silmää auttaa huomattavasti, jos epäilyksiä herättävä teos voidaan rinnastaa kyseisen taiteilijan aitoon teokseen.

Tähän Salon taidemuseo tarjoaa useita mahdollisuuksia. Tuoreimpiin pareihin kuuluu Ilkka Lammin (1976–2000) teos ja Lammin tyyliä jäljittelevä väärennös. Sen maalasi lempääläinen hitsari Veli Seppä, jonka käsistä on syntynyt lukematon määrä väärennöksiä. Näyttelyn väärennöksistä suurin osa on lainassa Poliisimuseosta Tampereelta ja ne ovat peräisin monesta eri taiderikosjutusta. Vanhimmat ovat 1980-luvulta Tapani Luovulan tapauksesta, jossa teokset teetettiin Thaimaassa ja signeerattiin Suomessa.

Taideväärennösten historia on pitkä ja siihen mahtuu useita hetkiä, jolloin harjaantunuttakin silmää on johdettu kunnolla harhaan. Hitsaaja Veli Seppä kykeni huijaamaan hämmästyttävän pitkään jopa huippuammattilaisia.

Eräs hänen “Thesleffeistään” meni esimerkiksi läpi sekä Turun taidemuseon että Ateneumin syynistä aikana jolloin taideteosten materiaalitutkimus oli Suomessa paljon vaatimattomampaa kuin nyt.

Väärennöksiä pitkään maalannut Veli Seppä on tehnyt sittemmin yhteistyötä poliisin kanssa. Kesällä 2020 hän piti omien teostensa näyttelyn Lempäälässä.

Keskusrikospoliisin Operaatio Fake -tutkimukset paljastivat rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkosen mukaan, että kaksi Sepän maalaamaa Fernand Legér -väärennöstä kelpuutettiin maailmankuulun taiteilijan viralliseen teosluetteloon, catalogue raissonné -opukseen. ”Poliisin esitutkinnan ja sitä seuranneiden oikeudenkäyntien mukaan Bukowskin huutokauppa on Ruotsissa ja Suomessa myynyt Sepän tekemiä väärennöksiä ostoprovisioineen noin miljoonalla eurolla”, toteaa Nokkonen.

Fernand Légerin teos Composition Murale sisällytettiin taiteilijan catalogue raisonné -luetteloon, mutta se on väärennös. Tekijä on Veli Seppä.

Harjaantuneen silmän harhauttamiseen kykeni vielä paljon suuremmassa mittakaavassa kiinalainen, Yhdysvaltoihin asettunut taiteilija Pei-Shen Qian, joka tehtaili autotallissaan New Yorkin Queensissa vuosikaudet väärennöksiä Yhdysvaltain nimekkäimpien modernien taiteilijoiden teoksista.

Eräänä päivänä Qian näki taidemessuilla maalaamansa “Mark Rothkon” myynnissä ja tajusi sen suolaista hintaa katsoessaan paitsi myyneensä työt polkuhintaan myös olevansa mukana suuremmissa kuvioissa kuin oli tiennytkään.

Johtopäätös? Qian ei suinkaan lopettanut rikollista toimintaansa, vaan marssi toimeksiantajiensa puheille korottaakseen palkkiotaan.

Pei-Shen Qianin tarina on osa Yhdysvaltain historian suurimpiin paisunutta taideväärennöstapausta. Siitä kertoo huolellisesti tehty dokumentti Made You Look: A True Story about Fake Art (2020). Lopulta huijaus paljastui silläkin kertaa, ja teosten välittäjä, arvovaltainen, vuodesta 1846 New Yorkissa toiminut Knoedler-galleria joutui sulkemaan ovensa.

Veli Seppä on itseoppinut taiteilija, Qian on saanut alallaan huippukoulutuksen. Kiinassa ammattitaiteilijana toiminut Qian hankki dokumentin mukaan New Yorkiin muutettuaan lisäoppia samassa taidekoulussa, jota esimerkiksi abstraktin ekspressionismin suurnimi Jackson Pollock oli käynyt eli Art Students League of New Yorkissa. Pollockin ohella Qian paneutui useiden merkittävien amerikkalaistaiteilijoiden tyyleihin ja tekniikoihin.

Lisäksi Qianin kotimaassa Kiinassa suhtautuminen taiteen kopioimiseen on erilaista kuin länsimaissa. Yksilöllistä tekijänoikeutta ei arvosteta eikä tunnusteta samalla tavalla kuin lännessä, minkä paitsi taiteilijat, myös monet merkkituotteiden valmistajat ovat saaneet kokea karvaasti.

Lehtitietojen mukaan Qian uskoi tekevänsä maalauksia eri taiteilijoiden tyylillä ihmisille, joilla ei ole varaa aitoihin teoksiin. Tällainen taiteilu jatkuu Kiinassa voimallisesti edelleen. Esimerkiksi Dafenin taiteilijakylä Kiinan Shenzhenissä on tunnettu taitavista kopioijista. Siellä uudelleensyntymän kokevat monet maalaustaiteen mestarit Rafaelista Vermeeriin. Ja nettimarkkinat ovat globaalit.

Mitä kuumemmiksi taidemarkkinat ovat kiehuneet, sitä suurempi on laittoman väärentämisen houkutus. Knoedlerin tapaus on tästä kouluesimerkki. Myyntiin tuli epäilyttävä määrä modernin taiteen suurimmiksi nimiksi julistettujen yhdysvaltalaistaiteilijoiden teoksia Jackson Pollockista alkaen.

Galleristi Ann Freedman kuvattuna illallisilla taiteilija Frank Stellan kanssa syyskuussa 2014 New Yorkissa.

Hälytyskellot epäilemättä kilkattivat hyvinkin kuuluvasti Knoedlerin arvostetun galleristin Ann Freedmanin päässä, mutta hän onnistui saamaan luotettavia asiantuntijalausuntoja ja halusi ilmiselvästi palavasti uskoa teosten omistushistorioihin, vaikka tarinat kuinka muuttuivat matkan varrella.

Motiivia vahvalle uskolle ei tarvitse kauan miettiä. Se oli raha. Ja väärentäjien osalta kyse on myös eräänlaisesta revanssihengestä: moni heistä on pettynyt oman menestyksensä jäätyä vaatimattomaksi.

Kun klassinen arvotaide väheni huutokaupoista 1980-luvulla, myyntiin alkoi virrata modernia taidetta. Kuumentunut taloustilanne kiehutti taidekaupan muutenkin uusiin lämpötiloihin. Taidebuumi heijastui Suomeenkin, jossa gallerioilla meni erittäin lujaa. Maali tuskin ehti kuivua suosituimpien taiteilijoiden valmiilta kankailta kun uusia nosteltiin myytäväksi.

Helsingin Sanomat kertoi vastikään Poliisimuseossa Tampereella juuri avatusta väärennetyn taiteen näyttelystä ja uutisoi samalla merkittävän rikosoikeudellisen läpimurron: väärennöksiksi todetut teokset eivät enää palaa omistajilleen vaan ne tuhotaan tai sijoitetaan Keskusrikospoliisin kokoelmaan.

Näin koetetaan hillitä samojen väärennösten loputonta kiertoa markkinoilla. Tutkimusmenetelmät ovat ottaneet megaloikkia sitten 1980-luvun ja kiinni jäämisen suurentunut riski hillitsee väärentäjiä.

Samaan aikaan tiedetään epämukava totuus: paitsi markkinoilla, myös arvostetuissa kokoelmissa on edelleen runsain mitoin väärennettyjä teoksia, niin maailmalla kuin Suomessakin. Niiden aitouden selvittäminen voi olla omistajille kiusallista, arvovaltakysymys.

Kimmo Nokkosen mukaan Suomessa taidekauppaa vaivaa erikoinen ”syyttömyysolettama”: Jos arvotaideteosta ei ole osoitettu vääräksi, se oletetaan aidoksi. ”Maailmalla lähtökohta on useimmiten toisinpäin: teos pitää osoittaa aidoksi ennen kuin se hyväksytään myyntiin”, Nokkonen toteaa.

Valtavan kuvatulvan aikakaudella visuaalinen häly puskee päälle kaikkialta. Kuvien valta on suuri, ne jäävät vaikuttamaan alitajuntaan.

Salon taidemuseossa voi pysähtyä tutkimaan aitojen teosten, kopioiden ja väärennösten rinnalla myös esimerkiksi pastisseja eli mukaelmia ja parafraaseja eli teosmuunnelmia, jossa alkuperäinen merkitys muuttuu.

Ikonit ovat oma kiinnostava tapauksensa. Niiden aitouteen vaikuttaa käyttötarkoitus: ikoni on aito, kun se on pyhitetty eli kun se toimii rukouksen välikappaleena. Ikoni on väärennös, kun henkilö väittää ikonia muuksi kuin mitä se todellisuudessa on, Salon näyttelyssä todetaan. Yleisin ikonin väärentämisen tapa on vanhentaa sitä keinotekoisesti tai valmistaa uusi kappale taidemarkkinoille muuhun kuin uskonnolliseen käyttöön.

Maallisemmasta taiteesta puhuttaessa harjaantunut silmä tunnistaa parhaassa tapauksessa aidon teoksen sielun, tuon vaikeasti määriteltävän.

Vähemmän harjaantuneet välttyvät huijatuksi tulemiselta suosimalla ostoja elävältä taiteilijalta. Aitoja scherfbeckejä, simbergeitä tai lammia kun ei ei enää synny, ilman rikoksia.

Aito vai ei! Salon taidemuseossa 5. syyskuuta saakka. salontaidemuseo.fi

Lähteinä Salon näyttelyn materiaalien ohella myös mm.: Inspiraatio, nykytaide ja klassikot (toim. Susanna Pettersson), näyttelykatalogi, Ateneumin taidemuseo/Nationalmuseum, 2020.

