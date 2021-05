Vuodesta 1992 järjestetty elokuva- ja televisioalan gaala antaa tunnustusta myös yleisön suosikeille ja kaupallisille menestyjille.

Marvel-yhtiö ja sen supersankariuniversumi olivat ylivoimaisesti suurimpia voittajia sunnuntaina järjestetyssä elokuva- ja televisioalan gaalassa MTV Movie & TV Awardsissa.

Marvelin supersankarisarja Wandavision sai eniten palkintoja, yhteensä neljä. Se oli vuoden paras televisiosarja. Parhaana näyttelijänä palkittiin sarjan tähti Elizabeth Olsen. Sarjasta löytyi myös vuoden paras ”konna”(Kathryn Hahn) sekä ”paras taistelu”.

Wandavision on omalaatuinen, kriitikkojen ylistämä ja yleisönkin suosima sarja, johon on koottu yhteen useita Marvelin menestyselokuvien supersankarihahmoja. Vanhojen tilannekomedioiden maailmaan tuotua sarjaa esittää Disney+-suoratoistopalvelu.

Myös Marvelin sarja The Falcon and the Winter Soldier voitti useita palkintoja.

Vuoden parhaaksi elokuvaksi valittiin To All the Boys: Always and Forever. Kyseessä on päätösosa Netflixin romanttisten teinielokuvien sarjalle. Elokuvat perustuvat Jenny Hanin nuorille aikuisille tarkoitettuun kirjasarjaan.

Oscar-palkinnotta yllättäen jäänyt näyttelijä Chadwick Boseman palkittiin nyt postuumisti. Hän sai parhaan elokuvanäyttelijän palkinnon roolistaan elokuvassa Ma Rainey’s Black Bottom.

Vuoden läpimurto -palkinnon sai näyttelijä Regé-Jean Page. Page nähtiin Netflixin menestyssarja Bridgertonin ensimmäisellä kaudella.

MTV:n sukupolvipalkinnon sai urastaan näyttelijä Scarlett Johansson. Kyseessä on kunniapalkinto, joka myönnetään vain kaikkein nimekkäimmille tekijöille.

Jotain MTV Movie & TV Awards -gaalan humoristisesta luonteesta kertoo se, mitä Scarlett Johannssonille tapahtui elämäntyöpalkinnon vastaanottamisen jälkeen: hän sai pesut vihreästä limasta eli slimestä.­

Sacha Baron Cohenia muistettiin koomikon taidoistaan Comedic genius -palkinnolla. Hänen uusin Borat-elokuvansa oli ehdolla kolmessa eri kategoriassa.

Baron Cohen otti palkinnon vastaan videoyhteyden välityksellä. Videolla hän riiteli itsensä, tai pikemminkin omien koomisten hahmojensa, esimerkiksi Boratin ja Ali G:n kanssa.

”Ennen kuin joku muu sen tekee, minä ’canceloin’ itseni”, näyttelijä vitsaili.

”Odotin tätä todella innolla sen jälkeen kun hävisin Oscar-gaalassa. Sinä voit pitää palkinnon. Ota se, sinä olet karikatyyri”, näyttelijä virkkoi itävaltalaiselle fashionista-alter-egolleen Brunolle luovuttaessaan pystin tälle.

Sacha Baron Cohen (oik.) sai Comedic Genius -palkinnon, jota olivat vastaanottamassa myös hänen hahmonsa Ali G ja Borat.­

MTV:n gaala pidettiin vuoden tauon jälkeen pienen yleisön edessä Los Angelesin Hollywood Palladiumissa Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Monet voittajista kiittivät palkinnoistaan videoyhteyden välityksellä.

Vuodesta 1992 järjestetyssä gaalassa naiset ja miehet kisaavat samoissa sarjoissa rinta rinnan.

Kultaisia popcorn-patsaita jaetaan humoristisesti myös hieman epätavallisemmissa sarjoissa. Gaalassa valitaan muun muassa vuoden paras suudelma. Tänä vuonna sellainen nähtiin Netflixin Outer Banks -teinidraamassa.

Gaala järjestetään perinteisesti kesäkauden kynnyksellä. Palkinnoista äänestää yleisö. Ideana on, että tunnustusta saisivat myös suuren yleisön suosikit ja kaupallisesti menestyneet sarjat ja elokuvat, jotka saattavat jäädä muissa palkintogaaloissa vähemmälle huomiolle.

Maanantaina gaalakausi jatkuu MTV Movie & TV Awards: Unscripted -tapahtumalla, joka juhlistaa tositelevisiota.