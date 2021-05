Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Elokuva-arvostelu

Australialainen lastenanimaatio kääntää päälaelleen myytin pahoista ihmissusista

Kuka pelkää puudelia -elokuvan opetus on se tuttu: pitää hyväksyä itsensä sellaisena kuin on ja muiden on kunnioitettava sitä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Ihmissusiklaanin vesa Freddy Lupin muuttuu sattuman oikusta puudeliksi australialaisanimaatiossa.

Animaatio Kuka pelkää puudelia (100 % Wolf), ohjaus Alexs Stadermann. 96 min. K7. ★★ Australialaisessa, suomeksi äänitetyssä lastenanimaatiossa on yksi hauska idea. Elokuva tekee heti alkumetreillään ihmissusista kilttejä ihmisten auttajia, joiden pelottava maine johtuu vain ihmisten ennakkoluuloista. Näin lukuisten kauhuelokuvien myytti ihmisiä täydenkuun aikaan vaanivista kaameista olennoista heittää häränpyllyä. Loppu onkin sitten tavanomaisempaa jo 1992 animaattorina aloittaneen Alexs Stadermannin elokuvassa, joka on sentään askel ylöspäin hänen viimeaikaisista Maija Mehiläinen -animaatioistaan. Kuka pelkää puudelia -elokuvan keskushenkilö on nuori Freddy Lupin, ihmissusiklaanin vesa, joka ei millään malta odottaa teini-ikää. Silloin hänestä tulisi kuunvalon vaikutuksesta viimein oikea ihmissusi. Mutta epäonnisen sattumuksen kautta Freddy menettää urhean isänsä Flasheartin ja kadottaa ihmissusien aikuistumisrituaalissa tärkeän kuunvalosormuksen. Kun tulee Freddyn aika muuttua ihmissudeksi ja klaanin johtajaksi kuunvalossa, hänestä tuleekin – puudeli! Susiklaanin yliulvojan paikkaa havittelevalle Freddyn Hotspur-sedälle moinen onnettomuus sopii oikein hyvin. Freddy päätyy lopulta kadulle inhoamiensa koirien joukkoon ja ennen pitkää myös Hotspurin ilkeiden suunnitelmien kohteeksi. Freddy-puudeli tarvitsee nyt koirien apua saadakseen oikeutta ja voidakseen muuttua oikeaksi ihmissudeksi. Nykyisellä tietokoneanimaatioiden aikakaudella kaikki keskitason budjetilla tehdyt animaatiot näyttävät toisiltaan. Kuka pelkää puudeliakin on visuaalisesti yllätyksetön ja vähän lattea, mutta toki sen verran ammattitaitoinen, ettei siinä mikään suoranaisesti töki. Kummallista sinänsä on se, miksi lastenanimaatioissa pitää useimmiten olla niin kamala vauhti ja melskaus, ettei aikuiskatsojakaan aina tahdo ottaa selvää siitä, mitä kulloinkin on meneillään. Ehkä moisella yritetään pitää pienten katsojien mielenkiinto yllä lähes 100-minuuttisen elokuvan ajan, mutta, toisaalta, voisi lapsille suunnattu elokuva hiukan lyhyempikin olla. Teinien kännykkäriippuvuudella elokuvassa hieman pilaillaan Freddyn serkkujen kautta. Kuka pelkää puudelia -elokuvan opetus on se tuttu: pitää hyväksyä itsensä sellaisena kuin on ja muiden on kunnioitettava sitä. Eli puudelikin voi olla susi tai toisinpäin tai miten se nyt oli. Ja että koirat ovat kivoja. Kuten ovatkin.