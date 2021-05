The Officen luoneen Ricky Gervaisin ei tarvitse aina olla hauska

Ihmiset odottavat Ricky Gervaisilta hauskuutta eivätkä siksi hoksaa arvostaa After Life -sarjaa sen ansaitsemalla tavalla, kirjoittaa toimittaja Sanna Kangasniemi.

The Office -tv-sarja (2001–2003) oli mahtava, mutta hämmästyin silti, kun tajusin, miten nyreästi Ricky Gervaisin uusimpaan, Netflixissä katsottavissa olevaan draamakomediaan After Life (2019–) on suhtauduttu.

Se tuntuu oudolta. Itse katsoin sarjaa alusta asti vaikuttuneena siitä, miten hienosti siihen on tuotu sekä lohduton suru että karmeat hauskuudet.

Gervais esittää Tonya, joka harkitsee itsemurhaa, koska hänen yli kaiken rakas vaimonsa on kuollut syöpään.

Tony on toimittaja henkitoreissaan olevassa paikallislehdessä. On vaikea päättää, onko toimitus iäksi kadonnut unelmatyöpaikka vai pahin painajainen. Kellään ei ole kiire, ja jutun aiheeksi riittää kahta nokkahuilua nenällään soittava poika tai mies, joka on vuosia luullut koirankakkaroskista postilaatikoksi.

Mietin, enkä keksinyt sarjan hyljeksinnälle muuta selitystä kuin klassisen: ne ei vaan tajuu. Tai: ihmiset haluavat lokeroida.

The Office oli niin hauska, että nyt Ricky Gervaisilta ei suvaita muuta.

Vähän sama ilmiö kuin se, kun televisiokomediassakin näytellyt suursuosikki ilmaantuu teatterikappaleeseen: ihmiset nauravat vaikka näyttämöllä tapahtuisi mitä.

Kun After Lifessahan on juuri se juju, että välillä (vähän) naurattaa ja heti perään silmiin nousevat kyyneleet. On taitolaji saada tuo yhdistelmä toimimaan.

Mietinnässäni on se huono puoli, että puhun ihmisistä kuin he olisivat jotakin Toisia. Lisäksi onnistun kuulostamaan siltä, kuin olisin aivan juuri aikeissa kutsua After Lifea elämänmakuiseksi.

Se kyllä on, mutta ette kuulleet sitä minulta.

Tv-sarjasta ei kannata puhua samana päivänä oikean elämän murheiden kanssa.

Mutta sain kyllä varsinkin ensimmäisellä kaudella itseni kiinni siitä, että odotin Tonyn ”menevän eteenpäin” ja ”paranevan” hiljalleen menetyksestään. Se olisi se normaali fiktion kaava. Etenkin silloin, kun surevan lesken näköpiiriin on käsikirjoitettu mukava nainen.

Sellaistahan elämä ei (välttämättä) ole. Siksi on hienoa, että After Life on näennäisen junnaava. Tony suree aina vain.

Sarjan mollaajille sanoisin vielä, että After Lifessa Gervais luo tietyllä tavalla saman epämääräisen, vähän hämmentävän tilan, jollainen vallitsi The Officessa.

Siinä missä The Officessa keikuttiin myötähäpeän ja hillittömän hauskuuden välimaastossa, mennään After Lifessa liikutuksesta pieneen nauruun ja hyvään mieleen.

Lisääkin on tulossa, kolmannen kauden kuvaukset on aloitettu.