”Näytä se maailman reunalla oleva vesiputous. Hyvä, ja nyt takaisin jyrkänteen reunalle tavernaan ja sen edustalla olevaan ilmalaivaan.”

Olemme Zoan-yrityksen tiloissa Bulevardilla, jossa ohjaaja Lauri Laukkanen, 29, viimeistelee Emerson Rosan kanssa kolmiulotteista virtuaalimaailmaa An Evening with Nighwish in a Virtual World -konserttia varten.