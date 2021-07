Vaihtoehtoinen Amerikan historia on napakasti kerrottua romanttista nuorten viihdettä

Katharine McGeen kahden romaanin mittainen Amerikan kuninkaalliset -sarja on vaihtoehtohistoriaa, jossa Yhdysvalloista ei vuonna 1776 tullutkaan tasavalta.

Katharine McGee on amerikkalainen kirjailija, jota ajatus amerikkalaisesta kuningasperheestä on kiehtonut jo opiskeluajoista lähtien.

Katharine McGee: Amerikan kuninkaalliset: Majesteetti (American Royals: Majesty). Suom. Outi Järvinen. Otava. 392 s.

Tapahtunut tähän asti: Amerikan nuori kruununperillinen Beatrice on rakastunut henkivartijaansa Connoriin. Mutta asemansa vuoksi Beatricen pitää mennä naimisiin syntyperältään sopivan Teddyn kanssa. Valitettavasti myös Beatricen pikkusisko Samantha on iskenyt silmänsä Teddyyn, eikä tunne ole täysin yksipuolinen.

Amerikan kuninkaalliset -kirjasarjan ensimmäinen osa päättyi tilanteeseen, jossa Beatrice kertoo isälleen aikovansa luopua kruunusta voidakseen mennä naimisiin Connorin kanssa. Sairas isä saa kohtauksen ja kuolee. Beatrice joutuu nousemaan valtaistuimelle ennenaikaisesti, syyllisyyden ja surun kalvamana.

McGeen vaihtoehtoisen Amerikan idea ei kuitenkaan ole poliittinen vaan viihteellinen. Teokset eivät juuri pohdi sitä, millainen maa Yhdysvallat olisi kuningaskuntana, vaan sitä, millaista materiaalia juorulehdille Amerikan kuningashuone tuottaisi.

Sarjan toinen ja ainakin toistaiseksi viimeinen osa Majesteetti on napakasti kerrottua romanttista nuorten viihdettä. Kirjoissa on neljä näkökulmahenkilöä. Kuninkaallisen siskosten lisäksi tarinaa vievät eteenpäin Nina ja Daphne, kaksi naista, jotka pallottelevat kahden pojan välillä – joista toinen on Samanthan kaksoisveli Jefferson.

Nämä neljä nuorta naista vetävät ihmissuhteensa kunnolla solmuun. Väärin motiivein päädytään oikeisiin suhteisiin ja väärät seurustelukumppanit alkavat kiinnostaa oikeasti.

Ihmiset peilaavat omia suhteitaan ja valintojaan kuninkaallisten suhteisiin ja valintoihin niin fiktiossa kuin tosimaailmassakin. Siksi McGeen idea pyöritellä kruununperillisten parisuhdeongelmia ei ole täysin marginaalinen. Suhteet piirtävät kaaren nuoruuden itsekkäistä tempauksista nuorten aikuisten itsenäisiin valintoihin.

Kuninkaallisten esikuvallisuuden kautta avautuu kirjan toinenkin teema. Majesteetti-romaanissa vihdoin selviää, että romaanien Amerikan kuningaskunta on parlamentaarinen monarkia. Monarkin tehtävät ovat lähinnä rituaalisia.

Nimelliselläkin hallitsijalla voi olla vaikutusvaltaa. Beatrice päättää toimia esimerkkinä, joka muuttaa Yhdysvaltain vanhoillisia sukupuolirakenteita. Hän haluaa osoittaa, että nuori nainenkin voi olla valtion johtohahmo. Tämän saavuttaakseen hänen on taisteltava monarkian perinteitä vastaan ja lykättävä omia haaveitaan.

Amerikan kuninkaalliset -sarja on suunnattu pikemminkin romantiikan kuin spekulatiivisen fiktion ystäville, mutta yhdistelmä toimii kelvollisesti.