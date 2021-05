Andrei Zvjagintsev itse väitti, ettei hylätyn pojan katoamisesta kertova Rakkautta vailla ole poliittinen elokuva. Pitäisikö uskoa?

Rakkautta vailla ★★★★

Neljubov, Venäjä 2017

Teema klo 22.15 ja Areena (K12)

Leviathanin (2014) korruptiokuvauksen jälkeen Venäjän tärkein elokuvaohjaaja Andrei Zvjagintsev ei saanut enää elokuvilleen julkista rahoitusta kotimaastaan. Rakkautta vailla syntyi yhteistuotantona Ranskan, Belgian ja Saksan kanssa.

Se kertoo kylmäävän tarinan pariskunnasta, joka on eroamassa. Kumpikaan vanhemmista ei halua 12-vuotiasta poikaansa, joka katoaa. Tehotonta poliisia ei juuri kiinnosta. Apua lapsen etsintöihin löytyy vain kansalaisjärjestöltä.

Zvjagintsev väitti, ettei tehnyt poliittista elokuvaa. Pitäisikö uskoa? Rakkautta vailla tuntuu tarjoavan avaimia, joilla se aukenisi venäläisen sielunmaiseman erittelyksi. Taustalla opastavat radio- ja tv-uutiset.

Rakkautta vailla sijoittuu syksyyn 2012, jolloin uutiset toitottavat maya-kalenterin ennustamaa maailmanloppua. Vanhoillisuus, uskonto ja taikausko vilahtelevat. Lopun jälkinäytöksessä uutiset syytävät propagandaa Ukrainan sodasta.

Vanhemmat eivät toki laiminlyö lapsiaan vain Venäjällä. Mutta tässä he ikään kuin kieltävät rakkauden myös itseltään, vaikka vakuuttavat sitä uusissa suhteissaan. Kukaan ei myöskään tunnu oikein luottavan vakuutteluihin, kuin ne tiedettäisiin tyhjiksi kylmäksi käyneessä maailmassa.

On puhuttu paljon moraalikadosta Putinin läpeensä korruptoituneella Venäjällä. Putinin voimapolitiikka on suosittua, ja jo 70 prosenttia kansasta on nostanut Stalinin ihanteeksi. Siitä ilmapiiristä Zvjagintsev taitaa kertoa.

Mutta toki elokuva myös muistuttaa jäätävästi, että lapsista pitää huolehtia ja välittää.