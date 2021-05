Eric Clapton kertoo koronarokotteen jälkeisistä oireista rajoitekriittiselle aktivistille osoitetussa kirjeessä.

Brittiläinen muusikko Eric Clapton kertoo saaneensa koronarokotteesta ”tuhoisia” jälkioireita. Maailman parhaiden kitaristien joukkoon rankattu Clapton sanoo pelänneensä, ettei enää koskaan voi soittaa, koska hänen raajansa ”jähmettyivät” toisen rokoteannoksen jälkeen.

Clapton kirjoittaa näin kirjeessä, joka on osoitettu koronarajoituksia vastustavalle italialaiselle arkkitehdille Robin Monotti Graziadeille.

Claptonin kirjeestä uutisoivat muun muassa Los Angeles Times ja Rolling Stone.

Eric Clapton, 76, otti ensimmäisen annoksen AstraZenecaa helmikuussa. Vain pari kuukautta aiemmin Clapton ja muusikko Van Morrison julkaisivat yhdessä pandemiarajoituksia kritisoineen kappaleen Stand and Deliver.

HS on kirjoittanut aiemmin Van Morrisonin kampanjoinnista rajoituksia vastaan.

Clapton kirjoittaa saaneensa ensimmäisestä rokoteannoksesta ”vakavia oireita”, jotka kestivät kymmenen päivää. Kuuden viikon jälkeen hän sai toisen rokoteannoksen:

”Käteni ja jalkani olivat joko jähmettyneet, tunnottomat tai niitä poltteli, enkä voinut juurikaan käyttää niitä kahteen viikkoon. Pelkäsin, etten enää koskaan pysty soittamaan. (Kärsin neuropaattisesta kivusta eikä minun olisi koskaan pitänyt mennä lähellekään piikkiä.) Mutta propagandan mukaan rokote on turvallinen kaikille.”

Clapton kuvailee itseään kirjeessä kapinalliseksi, joka vastustaa ”tyranniaa ja ylimielisiä auktoriteetteja”. Hän kertoo löytäneensä rinnalleen rajoituksia vastustavia ”sankareita” ja mainitsee brittiläisen poliitikon Desmond Swaynen sekä entisen tuomarin Jonathan Sumptionin.

Kitaristilegenda myös valittaa saaneensa halveksuntaa ja pilkkaa osakseen Stand and Deliver -kappaleesta, jossa hän tulkitsee Van Morrisonin sanoituksia.

Kappaleessa muun muassa verrataan covid-19-rajoituksia orjuuteen: “Do you wanna be a free man / Or do you wanna be a slave? / Do you wanna wear these chains / Until you’re lying in the grave?”

THL:n mukaan AstraZenecan oireisiin kuuluu pistoskohdan kivun lisäksi hyvin tavallisia ohimeneviä yleisoireita, joihin kuuluvat kuumereaktiot, lihas- ja nivelkipu, päänsärky, väsymys, vilunväristykset ja pahoinvointi tai oksentelu. Paikallis- ja yleisoireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta ja menevät ohi muutamissa tunneissa tai vuorokausissa.

THL:n mukaan muut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia.

AstraZenecan koronarokotusten jälkeen on raportoitu erittäin harvinaista verisuonitukosten ja trombosytopenian yhdistelmää.

Suomessa on tehty päätös, että AstraZenecan koronavirusrokotetta annetaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti toistaiseksi vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla ei ole todettu suurentunutta riskiä hyytymishäiriöön.