Suvi Westin Eatnameamet-dokumentti keskittyy saamelaisten hallinnollisiin asioihin ja ristiriitoihin.

Eatnameamet-elokuvassa seurataan myös Suomen Saamelaisnuoret ry:n entisen puheenjohtajan Ida-Maria Helanderin matkaa YK:n Indigenous Issues -tapahtumaan New Yorkiin.

Dokumentti

Eatnameamet – hiljainen taistelumme. Ohjaus Suvi West. 74 min. S. ★★★

Tosi on, että me etelän suomalaiset – tai ehkä edes pohjoisen – emme tunne tarpeeksi saamelaisten historiaa ja traumoja, emme ymmärrä heidän elinehtojaan, emme tiedosta heidän vaatimuksiaan Suomen valtion suuntaan, tunnemme huonosti nykytilannetta ja kuulemme liian vähän heidän omaa ääntään.

Nyt saamelaisilla on kuitenkin meneillään momentum, tärkeä hetki. Uudenlainen aktivismi saa yhä enemmän näkyvyyttä ja kuuluvuutta varsinkin nuoremman polven naisten ansiosta.

Yksi heistä on Suvi West, ja hänellä on paljon pelissä, kun hän saa kertoa nykysaamelaisuudesta uudessa dokumentissaan. West tunnetaan muun muassa Märät säpikkäät -sarjasta ja vuonna 2016 valmistuneesta dokumentista Minä ja pikkusiskoni, jossa hän kertoi siskonsa naissuhteesta.

Eatnameamet-dokumentti keskittyy hallinnollisiin asioihin ja ristiriitoihin.

Keskiössä on saamelaiskäräjät, Suomen saamelaisten itsehallintoelin, jossa on viime vuosina kiistelty siitä, ketkä voidaan hyväksyä sen vaaliluetteloon. Dokumentissa seurataan myös saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin vaiheita, joita kommentoi valtioneuvoston erityisasiantuntijana toiminut Anni-Kristiina Juuso.

Saamelaiskäräjistä uutisoitiin juuri viime viikolla, joten tilanne elää. Westin dokumenttia on kuvattu pääosin ennen koronaa.

Lisäksi siinä puhutaan poronhoidosta ja varsinkin Jäämeren radasta, josta siitäkin saatiin juuri tällä viikolla kuulla hyviä uutisia. Turismikin on yksi teema.

Jokainen näistä yksittäisistä aiheista vaatii paljon selittämistä, luulen että jopa saamelaisille itselleen. Yksi lyhyehkö dokumentti ei voi mitenkään venyä kaikkeen. Historiaa on pyritty rajaamaan ulkopuolelle, mutta sieltä se kuitenkin välistä pilkottaa, eikä niitä nunnukka-sketsejäkään maltettu jättää kokonaan pois.

Dokumentissa ajaudutaan siis materiaalin ylitarjontaan, eikä se täytä tehtäväänsä tiedon selkeyttämisessä. Myöskään muoto ei tule vastaan, sillä Eatnameamet ei ole oikein seurantadokumentti mutta ei pelkkä asiareportaasikaan.

West itse kutsuu elokuvaansa hätähuudoksi, mutta kuvat seminaareista ja kokouksista eivät ole visuaalisesti kovin tehokkaita. Luonto ja ihmisten vapaa puhe sen sijaan ovat – ja musiikki toimii.

Ilmaan jää monta kuumottavaa kysymystä, kuten mikä on saamelaisten suhde turismiin ja ylipäätään tulevaisuuden elinkeinoihin. Nunnukka-sekoilua katsoessa päällimmäinen ajatus on, että ainakin noista ajoista on sentään päästy eteenpäin, vaikka some-aika onkin tuonut tilalle vihapuheen.